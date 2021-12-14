По факту пожара на Птичьем рынке возбуждено уголовное дело

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По факту пожара, произошедшего на Птичьем рынке в Самаре, возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.