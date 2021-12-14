В Самарской области в 2021 г. приобретут 680 квартир для детей-сирот

В понедельник, 13 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Его участники подробно рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что в 2021 г. было запланировано купить и передать этой категории льготников 680 квартир. 656 квартир приобретены, еще 24 жилых помещения — девять квартир в Тольятти и 16 в Красноярском районе будут куплены до конца года.

Первый вице-губернатор сообщил, что в настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о повышении стоимости квадратного метра жилья, которое приобретается по госпрограммам, в том числе в и целях обеспечения детей-сирот. Кроме того, в Самарской Губернской Думе обсуждается инициатива мэрии Тольятти по приобретению жилья без чистовой отделки и дальнейшего приведения его в нормативное состояние. Это расширит возможности муниципалитетов по исполнению госпрограммы. Кроме того, премьер областного правительства отметил, что с нового года полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот передаются в региональный минстрой. В области будут больше строить для льготников новое жилье, а не только приобретать на вторичном рынке.

Также в ходе совещания был рассмотрен вопрос о завершении капитального строительства социально значимых объектов. Это детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, поликлиника и школа. Министр строительства региона Николай Плаксин доложил, что из 19 социальных объектов, запланированных к вводу в текущем году, 15 будут введены точно в срок. На трех — строительные работы практически завершены, остались только вопросы технологического присоединения к внешним сетям. И на одном объекте нужно ускорить темпы строительства. Виктор Кудряшов подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы сдать важные для людей объекты в текущем году.