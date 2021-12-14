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Банк "Открытие" и Спецсвязь подписали соглашение о сотрудничестве

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 декабря 2021 года было заключено соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и Федеральным государственным унитарным предприятием "Главный центр специальной связи". Документ подписали исполняющий обязанности начальника ФГУП ГЦСС Иван Гайченя и заместитель президента — председателя правления банка "Открытие" Татьяна Нестеренко. В совместных планах — двустороннее сотрудничество по широкому спектру вопросов.

Соглашение предусматривает, что банк "Открытие" и Спецсвязь смогут реализовывать совместные проекты в части развития рынка перевозок ценных, опасных и негабаритных грузов. Также стороны смогут предоставлять бизнесу комплексные услуги по перевозке денежной наличности и расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе в отдаленных регионах страны. Кроме того, "Открытие" получит возможность предлагать сотрудникам Спецсвязи современные банковские продукты: от простых вкладов до сложноструктурированных ипотечных сделок.

Как отметили участники встречи, Спецсвязь является для банка ключевым партнером в области перевозки денежной наличности и драгоценных металлов, предоставляя оперативный и качественный сервис на всей территории присутствия банка. По словам Татьяны Нестеренко, важным итогом встречи стало включение банка "Открытие" в список опорных кредитных организаций, с которыми сотрудничает Спецсвязь. В свою очередь Иван Гайченя констатировал значительный потенциал сотрудничества с банком для развития предприятия, а также актуальность розничных банковских продуктов для сотрудников Спецсвязи.

Соглашение заключено сроком на один год с возможностью автоматического продления при взаимном согласии сторон.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов на территории Советского союза и в другие страны. В настоящий момент Спецсвязь предоставляет услуги физическим и юридически лицам. Предприятие является лидером в области доставки специальной корреспонденции и опасных грузов, грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ. Филиальная сеть ФГУП ГЦСС объединяет 71 управление и более 180 отделений во всех субъектах Российской Федерации, являясь единственным специализированным перевозчиком с такой широкой филиальной сетью.

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