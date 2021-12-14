О бизнесе по-женски: на "Форуме без границ" поговорили о женском предпринимательстве

На площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу. Она была организована в рамках итогового предпринимательского "Форума без границ", который в эти дни проходит в Самаре.
Мероприятия для представителей бизнес-сообщества проводятся в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
На встрече женщин-предпринимателей опытные представители бизнеса делились своей историей успеха. Участницы обсудили особенности женского подхода к созданию и развитию своего дела, какие риски и страхи могут вставать на пути, успехи, ошибки, поддержку и работу в условиях пандемии.
Поговорили и о мерах поддержки — сегодня в Самарской области действуют инструменты развития по всем актуальным направлениям ведения бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные финансовые, маркетинговые и др. Есть и особые условия для женщин-предпринимателей. В частности, региональный Гарантийный фонд определил женщин как приоритетную категорию предпринимателей — для них по программам микрозаймов сегодня действует пониженная ставка.
"Мы с особым вниманием относимся к женщинам, решившим реализовать свой потенциал, энергию и идеи в предпринимательстве. И создаем для их успешного развития все необходимые условия: обучающие программы, консультации, льготные микрозаймы, содействие при выходе на маркетплейсы и многое другое. Уже несколько лет подряд в Самарской области реализуется проект "Мама-предприниматель", который дает возможность представительницам прекрасного пола заявить о своей идее и научиться основам ведения бизнеса. С поддержкой региона многие женщины делают свои первые шаги в бизнесе, развивают новые направления, осваивают внешние рынки, создают рабочие места и уверенно развиваются на благо родного региона", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
К открытому разговору в этот вечер были приглашены известные бизнес-леди региона: создатель крупнейшего в регионе садового центра Вера Глухова, основатель сети детских центров "Вундеркинд" Наталья Виханова, владелец ателье брендовой одежды Алла Селицкая, а также самарский стилист, блогер, основатель собственного бренда одежды Марина Прохорова.
Встреча продолжалась почти 3 часа. За это время участницы обсудили вопросы восприятия женщины в качестве руководителя, становления собственного дела, сложностей работы в пандемию, а также один из самых актуальных вопросов — как совмещать бизнес и семью.
Участники встречи могли задать свои вопросы спикерам — для этого была предусмотрена рубрика "Открытый диалог".
"Я пришла на встречу, чтобы послушать о кейсах успешных женщин, их опыте и их историях. Сегодня все больше женщин становятся предпринимателями, я тоже в их числе. Чужой опыт может помочь в развитии, новые знания обогащают человека", — считает предприниматель Наталья Медведева.
Вера Глухова поделилась с участницами своими главными принципами в работе. "Никогда не откладывайте дело, которое необходимо сделать сегодня, не начинайте новое дело, если не завершили предыдущее. И если взялись за что-то, то делайте это хорошо, либо не делайте совсем", — обратилась владелица садового центра к начинающим коллегам.
В завершение встречи руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова вручила спикерам события благодарственные письма за вклад в развитие бизнес-индустрии Самарской области.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html