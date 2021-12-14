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Государство и Бизнес Экономическая политика

О бизнесе по-женски: на "Форуме без границ" поговорили о женском предпринимательстве

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На площадке регионального центра "Мой бизнес" состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу. Она была организована в рамках итогового предпринимательского "Форума без границ", который в эти дни проходит в Самаре.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Мероприятия для представителей бизнес-сообщества проводятся в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

На встрече женщин-предпринимателей опытные представители бизнеса делились своей историей успеха. Участницы обсудили особенности женского подхода к созданию и развитию своего дела, какие риски и страхи могут вставать на пути, успехи, ошибки, поддержку и работу в условиях пандемии.

Поговорили и о мерах поддержки — сегодня в Самарской области действуют инструменты развития по всем актуальным направлениям ведения бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные финансовые, маркетинговые и др. Есть и особые условия для женщин-предпринимателей. В частности, региональный Гарантийный фонд определил женщин как приоритетную категорию предпринимателей — для них по программам микрозаймов сегодня действует пониженная ставка.

"Мы с особым вниманием относимся к женщинам, решившим реализовать свой потенциал, энергию и идеи в предпринимательстве. И создаем для их успешного развития все необходимые условия: обучающие программы, консультации, льготные микрозаймы, содействие при выходе на маркетплейсы и многое другое. Уже несколько лет подряд в Самарской области реализуется проект "Мама-предприниматель", который дает возможность представительницам прекрасного пола заявить о своей идее и научиться основам ведения бизнеса. С поддержкой региона многие женщины делают свои первые шаги в бизнесе, развивают новые направления, осваивают внешние рынки, создают рабочие места и уверенно развиваются на благо родного региона", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

К открытому разговору в этот вечер были приглашены известные бизнес-леди региона: создатель крупнейшего в регионе садового центра Вера Глухова, основатель сети детских центров "Вундеркинд" Наталья Виханова, владелец ателье брендовой одежды Алла Селицкая, а также самарский стилист, блогер, основатель собственного бренда одежды Марина Прохорова.

Встреча продолжалась почти 3 часа. За это время участницы обсудили вопросы восприятия женщины в качестве руководителя, становления собственного дела, сложностей работы в пандемию, а также один из самых актуальных вопросов — как совмещать бизнес и семью.

Участники встречи могли задать свои вопросы спикерам — для этого была предусмотрена рубрика "Открытый диалог".

"Я пришла на встречу, чтобы послушать о кейсах успешных женщин, их опыте и их историях. Сегодня все больше женщин становятся предпринимателями, я тоже в их числе. Чужой опыт может помочь в развитии, новые знания обогащают человека", — считает предприниматель Наталья Медведева.

Вера Глухова поделилась с участницами своими главными принципами в работе. "Никогда не откладывайте дело, которое необходимо сделать сегодня, не начинайте новое дело, если не завершили предыдущее. И если взялись за что-то, то делайте это хорошо, либо не делайте совсем", — обратилась владелица садового центра к начинающим коллегам.

В завершение встречи руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова вручила спикерам события благодарственные письма за вклад в развитие бизнес-индустрии Самарской области.

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