Губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию

Во вторник, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в текущем году заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Культура", которую он возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина.

Участники встречи, среди которых представители федеральных органов власти, регионов и творческой общественности, обсудили необходимость усиления роли патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики.

"Я приглашаю всех к очень серьезному, обстоятельному разговору. Важно, чтобы сегодня мы не только поделились практиками и идеями, но и наметили совместную работу с участием всех регионов по важнейшему направлению деятельности сферы культуры — патриотическому воспитанию", — обратился Дмитрий Азаров ко всем участникам обсуждения.

Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове, направленном участникам встречи, выразила надежду на то, что по итогам обсуждения будут сформированы новые интересные идеи и проекты.

"Уважение к родному языку, истории, культурному наследию страны способствует решению масштабной государственной задачи в области воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности. Поэтому так важен конструктивный диалог между общественными организациями, органами законодательной и исполнительной власти", — отметила она.

Дмитрий Азаров добавил, что сегодняшний разговор — это только начало большой совместной работы. И на этом этапе, по его мнению, очень важно определить приоритетные направления.

"Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", — отметил руководитель комиссии Госсовета.

Такие проекты есть в каждом регионе страны. Дмитрий Азаров привел в пример ряд акций и памятных мероприятий, которые успешно проходят в Самарской области из года в год и уже получили известность и широкую поддержку общественности.

Среди них — международная Акция "Читаем детям о войне" и "Парад Памяти". Он ежегодно проводится в областной столице в память о легендарном военном Параде 7 ноября 1941 года. За 10 лет он стал визитной карточкой Самарской области и сплотил 30 регионов России, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций.

"Мы уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию наших граждан, которое прослеживается во всех направлениях нашей деятельности", — отметила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В пример она привела культурно-просветительские программы для школьников, благодаря которым дети получают возможность увидеть глазами то, о чем рассказывают учителя на уроках истории и литературы. Среди них "Моя Россия", "Дороги Победы", "Волонтеры культуры", "Военно-исторический лагерь", "Культурный марафон" и ряд других. Развиваются и интернет-ресурсы, например, культура.рф, история.рф, электронная библиотека.

"Все проекты, которые мы реализуем, в том числе различные тотальные диктанты, ночи искусств, фестивали, становятся любимыми. Они охватывают всю нашу страну, пользуются популярностью и в странах СНГ", — добавила Ольга Ярилова.

На базе модельных библиотек, где собираются люди разных поколений, создаются и новые проекты, например, "Гений места". Успешно реализуется проект "Культура для школьников", "Пушкинская карта".

"Мы сегодня выстроили ту систему патриотического, духовно-нравственного воспитания наших граждан, которую мы с вами вместе должны бережно хранить и развивать дальше", — резюмировала заместитель министра.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и рассказал о парке "Патриот". На 5,5 тыс. га, где работают военно-исторический комплекс Партизанская деревня, Центр военно-тактических игр, Технический центр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, Тренировочный скоростной спуск, Зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции. Не так давно был построен Главный Храм Вооруженных Сил России. "Парк "Патриот" — это одна из небольших страничек в огромной работе по военно-патриотическому воспитанию. И мы видим, что он востребован и пользуется большой популярностью", — отметил депутат Госдумы и предложил создавать подобные комплексы в регионах.

"Очень надеюсь, что наши намерения по созданию филиала парка в Самарской области, тем более, что в Тольятти есть под открытым небом парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, будут реализованы", — отреагировал на предложение Дмитрий Азаров.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о мероприятиях и акциях, проводимых в рамках большого проекта "Историческая память". Среди них присвоение городам России статуса "Город трудовой доблести", в число которых вошли Самара и Сызрань, международная акция "Диктант Победы", "Герои Последнего Боя" — акция, приуроченная ко Дню Победы, а также различные мероприятия в поддержку фронтовиков-ветеранов ВОВ, развитие школьных патриотических музеев и многое другое.

Новая акция проекта — "Память Героев" — направлена на то, чтобы увековечить память обо всех Героях России, ушедших из жизни. Как рассказал депутат, сейчас в стране насчитывается 1100 Героев, причем 460 человек из них живы, а 640, к сожалению, ушли из жизни. "Мы уже увековечили память 1061 Героя России в 82 регионах страны", — отметил Александр Хинштейн.

"Мы можем каждый в своем регионе находить, создавать проекты, которые могут выходить на федеральный уровень. Давайте еще раз внимательно посмотрим на историю, на имена людей, которые жили и живут в наших населенных пунктах, которые трудились, защищали Родину", — призвал участников заседания губернатор Дмитрий Азаров.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк обратил внимание на важность сохранения исторической памяти, чтобы пресекать попытки фальсификации исторических фактов. С этой целью проводятся различные памятные мероприятия, научные конференции, форумы, круглые столы, выставки, детские летние смены в лагерях, создаются новые мемориальные комплексы, устанавливаются памятники, выпускаются учебники.

"Деятельность Российского военно-исторического общества грандиозна, — отметил губернатор. — На территории Самарской области совместно мы реализовали множество проектов. Сегодняшние школьники в будущем будут определять политическое, экономическое, духовное развитие страны. И от того, какие знания они получат, какие ценности впитают сегодня, зависит будущее России. Увековечивание памяти должно проходить "красной нитью" в системе работы с детьми и молодежью".

При этом нужно учитывать и современные тренды, уверен губернатор. Он привел в пример фестиваль уличного искусства, благодаря которому в Самаре и Тольятти на фасадах зданий появились изображения, в том числе, Героев Великой Отечественной войны.

"Давайте обратим внимание на те возможности, которые сегодня есть для воспитания, преподавания истории, в том числе. Есть уникальные ресурсы, которые доступны всем — и педагогам, и школьникам. Мы должны создавать условия, чтобы они были востребованы, — обратился к представителям регионов страны Дмитрий Азаров. — Этому должна способствовать работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету, чтобы все просветительские и образовательные продукты были доступны".

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин обратил внимание на важность укрепления единства народов страны и этнокультурное развитие: "Необходимо комплексно работать и на постоянной основе поддерживать межнациональные отношения, чувство солидарности на должном уровне".

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов уверен в том, что одной из основных форм патриотического воспитания молодежи является добровольческое движение. "Добровольчество — это часть культурного кода российского гражданина, — подчеркнул он. — Волонтерское движение сегодня насчитывает 15 направлений деятельности, и каждое из них охватывает миллионы людей разного возраста, в том числе, "серебряного возраста". Помогая тем, кто нуждается в поддержке, добровольцы уже проявляют патриотизм".

"У каждого региона есть свой опыт, предлагаю объединить усилия и создать библиотеку успешных решений", — резюмировал Дмитрий Азаров.