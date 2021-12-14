Губернатор провел заседание комиссии Госсовета по культуре, посвященное патриотическому воспитанию

Во вторник, 14 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в текущем году заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Культура", которую он возглавляет по поручению президента страны Владимира Путина.
Участники встречи, среди которых представители федеральных органов власти, регионов и творческой общественности, обсудили необходимость усиления роли патриотического воспитания при реализации государственной культурной политики.
"Я приглашаю всех к очень серьезному, обстоятельному разговору. Важно, чтобы сегодня мы не только поделились практиками и идеями, но и наметили совместную работу с участием всех регионов по важнейшему направлению деятельности сферы культуры — патриотическому воспитанию", — обратился Дмитрий Азаров ко всем участникам обсуждения.
Министр культуры России Ольга Любимова в приветственном слове, направленном участникам встречи, выразила надежду на то, что по итогам обсуждения будут сформированы новые интересные идеи и проекты.
"Уважение к родному языку, истории, культурному наследию страны способствует решению масштабной государственной задачи в области воспитания гармонично развитой, социально ответственной личности. Поэтому так важен конструктивный диалог между общественными организациями, органами законодательной и исполнительной власти", — отметила она.
Дмитрий Азаров добавил, что сегодняшний разговор — это только начало большой совместной работы. И на этом этапе, по его мнению, очень важно определить приоритетные направления.
"Всем известно, что понятие патриотизма очень многогранно. Это, прежде всего, любовь к Родине, гордость за ее успехи и достижения, уважение к ее историческому прошлому, культурным традициям. Важнейшим звеном патриотической работы являются проекты, посвященные героическому подвигу нашего народа в Великой Отечественной войне", — отметил руководитель комиссии Госсовета.
Такие проекты есть в каждом регионе страны. Дмитрий Азаров привел в пример ряд акций и памятных мероприятий, которые успешно проходят в Самарской области из года в год и уже получили известность и широкую поддержку общественности.
Среди них — международная Акция "Читаем детям о войне" и "Парад Памяти". Он ежегодно проводится в областной столице в память о легендарном военном Параде 7 ноября 1941 года. За 10 лет он стал визитной карточкой Самарской области и сплотил 30 регионов России, 25 стран мира, свыше 150 общественных организаций.
"Мы уделяем огромное внимание патриотическому воспитанию наших граждан, которое прослеживается во всех направлениях нашей деятельности", — отметила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В пример она привела культурно-просветительские программы для школьников, благодаря которым дети получают возможность увидеть глазами то, о чем рассказывают учителя на уроках истории и литературы. Среди них "Моя Россия", "Дороги Победы", "Волонтеры культуры", "Военно-исторический лагерь", "Культурный марафон" и ряд других. Развиваются и интернет-ресурсы, например, культура.рф, история.рф, электронная библиотека.
"Все проекты, которые мы реализуем, в том числе различные тотальные диктанты, ночи искусств, фестивали, становятся любимыми. Они охватывают всю нашу страну, пользуются популярностью и в странах СНГ", — добавила Ольга Ярилова.
На базе модельных библиотек, где собираются люди разных поколений, создаются и новые проекты, например, "Гений места". Успешно реализуется проект "Культура для школьников", "Пушкинская карта".
"Мы сегодня выстроили ту систему патриотического, духовно-нравственного воспитания наших граждан, которую мы с вами вместе должны бережно хранить и развивать дальше", — резюмировала заместитель министра.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и рассказал о парке "Патриот". На 5,5 тыс. га, где работают военно-исторический комплекс Партизанская деревня, Центр военно-тактических игр, Технический центр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, Тренировочный скоростной спуск, Зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции. Не так давно был построен Главный Храм Вооруженных Сил России. "Парк "Патриот" — это одна из небольших страничек в огромной работе по военно-патриотическому воспитанию. И мы видим, что он востребован и пользуется большой популярностью", — отметил депутат Госдумы и предложил создавать подобные комплексы в регионах.
"Очень надеюсь, что наши намерения по созданию филиала парка в Самарской области, тем более, что в Тольятти есть под открытым небом парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, будут реализованы", — отреагировал на предложение Дмитрий Азаров.
Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн рассказал о мероприятиях и акциях, проводимых в рамках большого проекта "Историческая память". Среди них присвоение городам России статуса "Город трудовой доблести", в число которых вошли Самара и Сызрань, международная акция "Диктант Победы", "Герои Последнего Боя" — акция, приуроченная ко Дню Победы, а также различные мероприятия в поддержку фронтовиков-ветеранов ВОВ, развитие школьных патриотических музеев и многое другое.
Новая акция проекта — "Память Героев" — направлена на то, чтобы увековечить память обо всех Героях России, ушедших из жизни. Как рассказал депутат, сейчас в стране насчитывается 1100 Героев, причем 460 человек из них живы, а 640, к сожалению, ушли из жизни. "Мы уже увековечили память 1061 Героя России в 82 регионах страны", — отметил Александр Хинштейн.
"Мы можем каждый в своем регионе находить, создавать проекты, которые могут выходить на федеральный уровень. Давайте еще раз внимательно посмотрим на историю, на имена людей, которые жили и живут в наших населенных пунктах, которые трудились, защищали Родину", — призвал участников заседания губернатор Дмитрий Азаров.
Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Виталий Мартынюк обратил внимание на важность сохранения исторической памяти, чтобы пресекать попытки фальсификации исторических фактов. С этой целью проводятся различные памятные мероприятия, научные конференции, форумы, круглые столы, выставки, детские летние смены в лагерях, создаются новые мемориальные комплексы, устанавливаются памятники, выпускаются учебники.
"Деятельность Российского военно-исторического общества грандиозна, — отметил губернатор. — На территории Самарской области совместно мы реализовали множество проектов. Сегодняшние школьники в будущем будут определять политическое, экономическое, духовное развитие страны. И от того, какие знания они получат, какие ценности впитают сегодня, зависит будущее России. Увековечивание памяти должно проходить "красной нитью" в системе работы с детьми и молодежью".
При этом нужно учитывать и современные тренды, уверен губернатор. Он привел в пример фестиваль уличного искусства, благодаря которому в Самаре и Тольятти на фасадах зданий появились изображения, в том числе, Героев Великой Отечественной войны.
"Давайте обратим внимание на те возможности, которые сегодня есть для воспитания, преподавания истории, в том числе. Есть уникальные ресурсы, которые доступны всем — и педагогам, и школьникам. Мы должны создавать условия, чтобы они были востребованы, — обратился к представителям регионов страны Дмитрий Азаров. — Этому должна способствовать работа по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету, чтобы все просветительские и образовательные продукты были доступны".
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин обратил внимание на важность укрепления единства народов страны и этнокультурное развитие: "Необходимо комплексно работать и на постоянной основе поддерживать межнациональные отношения, чувство солидарности на должном уровне".
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов уверен в том, что одной из основных форм патриотического воспитания молодежи является добровольческое движение. "Добровольчество — это часть культурного кода российского гражданина, — подчеркнул он. — Волонтерское движение сегодня насчитывает 15 направлений деятельности, и каждое из них охватывает миллионы людей разного возраста, в том числе, "серебряного возраста". Помогая тем, кто нуждается в поддержке, добровольцы уже проявляют патриотизм".
"У каждого региона есть свой опыт, предлагаю объединить усилия и создать библиотеку успешных решений", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно