Банк "Открытие" обновляет условия премиального обслуживания для новых клиентов

Банк "Открытие" вводит обновленные условия обслуживания для премиальных клиентов. С 10 января 2022 года все новые клиенты банка с активами в "Открытии" от 2 до 3 миллионов рублей (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) смогут получить статус Light Премиум с рядом преимуществ. Обслуживание текущих клиентов со статусом Премиум остается на прежних условиях — пока они сохраняют свой премиальный статус, поддерживая необходимый остаток на счетах. В случае восстановления статуса Премиум после его утери премиальное обслуживание будет доступно клиентам на новых условиях.
Клиентам со статусом Light Премиум будут доступны персональный менеджер, выделенная линия обслуживания и бесплатный консьерж-сервис 24/7, включающий юридические и медицинские консультации. Кроме того, для них будут бесплатными выпуск и обслуживание дебетовых и кредитных Opencard любой категории, а также премиальной кредитной карты "Всё что надо" с лимитом 1,5 млн рублей и льготным периодом до 120 дней.
Для клиентов, получивших статус Light Премиум после 10 января 2022 года, будет действовать программа лояльности МАКС для дебетовых и кредитных карт с кешбэком до 3% за любые покупки с повышенным лимитом 7 000 бонусных рублей в месяц. Кроме того, они получат возможность размещать средства в банке на условиях повышенной доходности — благодаря премиальной надбавке +0,2% годовых по вкладам и накопительному счету "Моя копилка".
Для клиентов Премиум и Light Премиум банк "Открытие" расширяет условия страхования в путешествиях по всему миру, включая Россию. Максимальное страховое покрытие по полисам, оформленным после 10 января 2022 года, составит 450 000 евро на семью — по 112 500 евро на каждого застрахованного. В программу включен риск "Отмена поездки в случае нахождения на карантине из-за Covid-19" с увеличенным страховым покрытием 2000 евро.
Такие клиенты смогут посещать бизнес-залы Lounge Key по льготной стоимости и без ограничений по количеству визитов: всего 10 долларов США за проход одной персоны на территории России и 15 долларов США за границей.
Более подробную информацию по статусам Премиум и Light Премиум можно получить на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.