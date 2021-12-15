Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Лауреат Нобелевской премии, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муртатов отказался от звания почетного гражданина Самарской области. Об этом он сам заявил 15 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Самаре".

Решение он объяснил наличием в регионе более достойных кандидатов на это звание.

Когда и от кого ему поступало такое предложение Муратов не пояснил.

Напомним, Дмитрий Муратов, начинавший журналистскую карьеру в Куйбышеве/Самаре, стал лауреатом Нобелевской премии мира. Нобелевский комитет оценил его "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".