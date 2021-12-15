В Сызрани пополнились ряды нефтепереработчиков

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") по традиции провел церемонию посвящения в нефтяники. 35 молодых специалистов и сотрудников, пополнивших коллектив завода за последний год, произнесли клятву на верность предприятию.

Абсолютное большинство новобранцев Сызранского НПЗ — выпускники профильных учебных заведений.

"Я с отличием окончил Сызранский филиал СамГТУ по специальности "Оборудование нефтегазопереработки". Вуз выбирал с расчетом дальнейшего трудоустройства в АО "СНПЗ". Объективно, в Сызрани — это одно из самых желаемых мест работы для молодежи. Пока вникаю, разбираюсь, нарабатываю опыт, и мне на заводе нравится!" — рассказал Андрей Карсунцев, слесарь ремонтного производства.

Выпускница Ульяновского института гражданской авиации Айсылу Сафарова на Сызранском НПЗ проходила производственную практику. И уже тогда ее привлекли большие профессиональные перспективы и социальные гарантии.

"В лаборатории чувствую себя на своем месте. Думаю, не ошиблась с выбором места работы. В коллективе меня встретили очень дружелюбно, во всем помогают", — улыбается лаборант химического анализа Айсылу.

Именно системная работа с молодыми стоит в приоритете корпоративной кадровой политики "Роснефти". Для комфортной адаптации молодежь с первого дня работы максимально вовлекается в управленческие и технологические процессы, общественно полезную, культурную и спортивную жизнь коллектива.

Для профессионального роста и личностного развития новых сотрудников есть все условия. Хочешь попробовать свои силы в техническом творчестве — участвуй в научно-технических конференциях. Старшие коллеги помогут с выбором актуальной темы. Чувствуешь способность к нестандартным решениям — включайся в работу инновационного портала. Лучшие идеи молодых НК "Роснефть" внедряет в производство.

О неравнодушии, необходимости постоянного развития в своих напутствиях говорили руководители предприятия — почетные гости праздника посвящения молодежи в нефтяники.

Кроме торжественной церемонии, программа мероприятия предусматривала командообразующий тренинг, изучение Кодекса деловой и корпоративной этики "Роснефти". Все это позволило молодым заводчанам лучше узнать друг друга, завод и компанию.