В "Ленте" на ул. Аэродромной отменили карантин по АЧС

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Во вторник, 14 декабря, в супермаркете "Лента" на ул. Аэродромной, 47 стр. В отменен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление подписано губернатором Дмитрием Азаровым.