В Самаре из-за АЧС установили карантин на одной из полок супермаркета

В Самаре 19 ноября карантин из-за африканской чумы свиней установили на одной из полок в супермаркете "Лента". Об этом сообщает правительство Самарской области.
Один из стеллажей магазина на ул. Аэродромной, 47 стр. В признали инфицированным. Теперь там установлен карантин для противоэпизоотических мероприятий.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !