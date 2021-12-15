В среду, 15 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. Поступившие обращения касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.
С просьбой оказать содействие в издании книги к губернатору обратилась Нина Иевлева - почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Книга, иллюстрированная детскими рисунками, может стать образцом работы с детьми и родителями в музейном пространстве через восприятие изобразительного искусства, послужить делу сохранения и развития у молодежи культурных ценностей.
Губернатор поддержал идею, поручив региональному министерству культуры оказать помощь в создании макета книги и ее выпуске. Также глава региона предложил дополнить книгу отзывами почетных гостей, посетителей Детской картинной галереи — детей и их родителей.
С вопросом о приобретении в фонд Самарского областного художественного музея коллекции художественных и графических работ самарских художников обратился к губернатору Сергей Рудняев. Он рассказал, что коллекция эта складывалась на протяжении многих лет, в ней представлены сотни работ как ведущих, так и малоизвестных самарских авторов.
Глава региона пообещал содействие в предоставлении выставочных площадей, если художник примет решение показать коллекцию широкому кругу людей. Вопрос о приобретении ряда картин из коллекции будет обсуждаться дополнительно с участием попечительского совета музея.
Семья Краевых из Нефтегорска оказалась в сложной жизненной ситуации. В декабре прошлого года сгорел дом, в котором проживали Андрей и Мария Краевы и трое их детей 11, 6 и 3 лет. Этот дом строился на кредитные средства и средства, вырученные от продажи квартиры, ранее приобретенной с использованием материнского капитала. Сейчас Краевы вынуждены жить в бане и выплачивать ежемесячно кредит за сгоревший дом. К губернатору они обратились с просьбой о помощи в восстановлении дома.
За счет средств областного бюджета и средств муниципального района семье была оказана материальная поддержка. Существенную помощь оказала компания, в которой трудится глава семьи. На эти средства Краевы смогли восстановить стены, установить заново крышу и окна.
Дмитрий Азаров пообещал поддержать семью в непростой ситуации. "С достройкой дома точно поможем, — заверил губернатор. — Хочу пожелать вам веры в то, что следующий год будет лучше. Тем более что вы люди энергичные, и у вас трое детей, а это — настоящее богатство".
Ход реализации проекта строительства ветеринарного центра для безнадзорных животных в селе Лопатино пришли обсудить Инна Тарасенко и Ольга Трофимова. Сейчас продолжается развитие реабилитационного центра для собак, строительство которого началось в 2020 году. Также на этапе проектирования находится большой ветеринарный центр.
По словам Инны Тарасенко, строительство ветеринарного центра — процесс небыстрый: только проектировочные работы могут занять до года. Поэтому на сегодняшней встрече, в том числе обсуждалось создание мобильной операционной, которая могла бы выезжать в районные центры для оказания услуг по бесплатной стерилизации животных, а также создание мобильного пункта, где животным будет оказываться помощь, и где они смогут находиться после операции.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно