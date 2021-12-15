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Дмитрий Азаров провел личный прием граждан

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. Поступившие обращения касались развития сферы искусства, помощи многодетным семьям в трудной жизненной ситуации и защиты безнадзорных животных.

Фото: samregion.ru

С просьбой оказать содействие в издании книги к губернатору обратилась Нина Иевлева - почетный гражданин Самары, основатель Детской картинной галереи. Книга, иллюстрированная детскими рисунками, может стать образцом работы с детьми и родителями в музейном пространстве через восприятие изобразительного искусства, послужить делу сохранения и развития у молодежи культурных ценностей.

Губернатор поддержал идею, поручив региональному министерству культуры оказать помощь в создании макета книги и ее выпуске. Также глава региона предложил дополнить книгу отзывами почетных гостей, посетителей Детской картинной галереи — детей и их родителей.

С вопросом о приобретении в фонд Самарского областного художественного музея коллекции художественных и графических работ самарских художников обратился к губернатору Сергей Рудняев. Он рассказал, что коллекция эта складывалась на протяжении многих лет, в ней представлены сотни работ как ведущих, так и малоизвестных самарских авторов.

Глава региона пообещал содействие в предоставлении выставочных площадей, если художник примет решение показать коллекцию широкому кругу людей. Вопрос о приобретении ряда картин из коллекции будет обсуждаться дополнительно с участием попечительского совета музея.

Семья Краевых из Нефтегорска оказалась в сложной жизненной ситуации. В декабре прошлого года сгорел дом, в котором проживали Андрей и Мария Краевы и трое их детей 11, 6 и 3 лет. Этот дом строился на кредитные средства и средства, вырученные от продажи квартиры, ранее приобретенной с использованием материнского капитала. Сейчас Краевы вынуждены жить в бане и выплачивать ежемесячно кредит за сгоревший дом. К губернатору они обратились с просьбой о помощи в восстановлении дома.

За счет средств областного бюджета и средств муниципального района семье была оказана материальная поддержка. Существенную помощь оказала компания, в которой трудится глава семьи. На эти средства Краевы смогли восстановить стены, установить заново крышу и окна.

Дмитрий Азаров пообещал поддержать семью в непростой ситуации. "С достройкой дома точно поможем, — заверил губернатор. — Хочу пожелать вам веры в то, что следующий год будет лучше. Тем более что вы люди энергичные, и у вас трое детей, а это — настоящее богатство".

Ход реализации проекта строительства ветеринарного центра для безнадзорных животных в селе Лопатино пришли обсудить Инна Тарасенко и Ольга Трофимова. Сейчас продолжается развитие реабилитационного центра для собак, строительство которого началось в 2020 году. Также на этапе проектирования находится большой ветеринарный центр.

По словам Инны Тарасенко, строительство ветеринарного центра — процесс небыстрый: только проектировочные работы могут занять до года. Поэтому на сегодняшней встрече, в том числе обсуждалось создание мобильной операционной, которая могла бы выезжать в районные центры для оказания услуг по бесплатной стерилизации животных, а также создание мобильного пункта, где животным будет оказываться помощь, и где они смогут находиться после операции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

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Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

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