Проект банка "Открытие" в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году

Маркетинговая платформа TikTok For Business назвала наиболее креативные рекламные кампании 2021 года. TikTok челлендж банка "Открытие" #ОткрыткаМаме был отмечен среди проектов, поднимавших важные темы и вдохновлявших пользователей сети на позитивный диалог друг с другом.
По правилам челленджа необходимо было воссоздать на видео свою смешную и милую детскую фотографию и выложить ее в TikTok с указанием хэштега #ОткрыткаМаме и аккаунта банка @open.bank. Для создания ностальгического настроения авторы роликов использовали написанный специально для челленджа брендированный джингл в стиле 2000-х.
Челлендж поддержали 10 известных инфлюенсеров — Карина Нигай, Лиза Василенко, Дима Евтушенко, Дима Поляков, Игорь Андреев, Вероника Логинова, Настя Галанцева, Астема Умаров, Адель и Платон Горохов. Они записали видео-открытки в образе с детского фото, часть блогеров даже пригласили для этого на съемки своих мам, и рассказали участникам условия челленджа.
За время проведения челленджа — с 28 ноября по 3 декабря — хештэг #ОткрыткаМаме набрал более 2,7 миллиарда просмотров. Участники разместили более полутора тысяч оригинальных видео.
10 декабря банк "Открытие" объявил семерых авторов, создавших самые креативные видео-открытки, и вручил им карту с 30 000 рублей от банка на подарок любимой маме.
Банк "Открытие" поддерживает и постоянно сам создает социально ориентированные проекты, в которых принимают активное участие клиенты банка. TikTok челленджи ко Дню матери уже стали для банка доброй традицией. Второй год подряд "Открытие" предлагает пользователям TikTok проявить творческие способности, поздравляя своих мам с их праздником. Первый проект банка ко Дню матери привлек тысячи авторов, собрал большой охват аудитории, был признан TikTok одним из лучших в 2020 году и стал призером престижной международной премии в области рекламы и маркетинговых коммуникаций "Серебряный меркурий".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.