Сызранец заплатит штраф за то, что не хотел идти в армию

В Сызрани суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в уклонении от службы в армии, сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2021 г. сызранец без уважительной причины не явился в военкомат, откуда должен был отправиться к месту прохождения службы.

В итоге его приговорили к штрафу 20 тыс. рублей.