Самара украшена иллюминацией к праздникам на 80%

Самару продолжают декорировать иллюминационными инсталляциями, особое внимание уделяя новым и комплексно благоустроенным общественным пространствам. На сегодняшний день МП "Самарагорсвет" украсило город на 80%, осталось завершить монтаж иллюминации в историческом центре Самары.

Сейчас ведется монтаж на площадке, расположенной возле филиала Третьяковской галереи и Сада баланса. После сборки каркаса закупленной недавно конструкции монтажные бригады занимаются крепежом елочных веток. Высота — 16 метров, диаметр в нижней части конструкции — 6 метров. В период праздников елка будет соседствовать с настоящими хвойными деревьями.

Со всем объемом работ в данной локации электромонтеры обещают справиться к концу недели. Каждая ветка озарится яркими огнями.

Учитывая размеры инсталляции и то, что площадка открытая и здесь бывает ветрено, рабочие позаботились о пригрузе — специальных блоков заготовили даже больше, чем рекомендует завод-изготовитель. Так что елку установят надежно.

Предусмотрено и специальное ограждение, чтобы горожане не подходили слишком близко — конструкция будет находиться под напряжением. Включение и выключение — синхронно с обычным уличным освещением.