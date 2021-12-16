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Общество

У жителя Самары арестовали Hyundai Solaris за долги в 197 тыс. руб. по штрафам

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У самарца, нарушившего ПДД почти 300 раз, в счет погашения долга забрали автомобиль. Возможная передача иномарки на торги побудила должника погасить долг в 197 тыс. рублей.

У приставов на исполнении находилось 292 исполнительных производства, объединенных в сводное, в отношении нарушителя правил дорожного движения. 

В ходе совместного мероприятия с сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащее должнику транспортное средство было установлено. В отношении автомобиля Hyundai Solaris судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку.

Должника предупредили, что у него на оплату штрафов есть 10 дней. В случае же, если он не погасит задолженность, то иномарка будет отправлена на торги. Полученное от судебных приставов предупреждение побудило должника на следующий же день выплатить всю сумму долга. Сводное исполнительное производство окончено.

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