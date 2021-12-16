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Общество

В рамках программы "Дороги Победы" проводятся бесплатные экскурсии для самарских школьников

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийская военно-патриотическая программа "Дороги Победы" реализуется на территории России с 2014 г., в рамках Национального проекта "Культура". В 2021 г. операторами реализации культурно-просветительских программ для школьников выступили Общественно-государственная организация "Российский фонд культуры" и Автономная некоммерческая организация "Агентство развития внутреннего туризма".

В рамках программы "Дороги Победы" ежегодно проводятся тысячи бесплатных экскурсий для детей в музеи, связанные с историей и культурой России, на объекты историко-культурного наследия, в Города-Герои, Города Воинской славы. Участниками программы стали более 850 тысяч детей со всей России.

С 2019 г. данная программа реализуется и в Самарской области, благодаря чему школьники могут стать участниками (полностью на безвозмездной основе) военно-исторических экскурсий по трем тематическим маршрутам: "Нам дороги эти позабыть нельзя", "Дети войны" и "Герои на все времена", в рамках которых, они посещают музеи и места боевой славы, узнают больше о культурно-исторических объектах своего региона.

Данная программа — это прекрасная возможность прикоснуться к нашей истории военных лет, зажечься патриотизмом и полноценно ощутить гордость за наш город, который внес значительный вклад в достижение общей Победы.

А благодаря акценту на правильных примерах, дети учатся ответственности за свое будущее и будущее окружающего мира.

Участниками культурно-просветительской программы могут стать учащиеся школ, кадетских корпусов, курсанты военных училищ, дети семей военнослужащих Вооруженных сил РФ, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, члены военно-патриотических клубов.

В период с 2019 по 2021 год, уже более 10 тыс. самарских школьников приняли участие в данной программе (2019 год — 2500 чел., 2020 год — 4603 чел., 2021 год — 3070 чел.).

Представителем АНО "Агентство развития внутреннего туризма" на территории Самарской области выступает АНО КДР "У-РА" (Центр туризма и отдыха "У-РА"), имеющая многолетний опыт проведения детских интерактивных программ и экскурсионных туров, и которая, в свою очередь обеспечивает транспортное обслуживание участников, предоставляет услуги гидов-экскурсоводов, а также обеспечивает вход и экскурсионное обслуживание в музеях.

Подать заявку на проведение экскурсий в рамках вышеуказанной программы можно по телефонам (846) 333-30-11, 8-996-728-83-67 или по электронному адресу: y-ra@y-ra.ru

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