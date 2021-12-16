РГС Банк получил две награды премии Retail Finance 2021

На церемонии вручения XV ежегодной премии Retail Finance Awards РГС Банк получил две специальные награды. Проект "Самый быстрорастущий банк в сфере автокредитования" получил награду в номинации БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ Big Expextations. Такая награда вручается новым именам на финансовом рынке, своими яркими проектами бросающим вызов признанным авторитетам. Проект "Банковский PitStop для клиентов-автомобилистов" был удостоен премии в номинации CX AWARD — за выдающиеся усилия по повышению уровня клиентского счастья.
Несмотря на то что РГС Банк относительно новый игрок на рынке автокредитования, начавший реализацию новой бизнес-стратегии банка для автомобилистов только в 2019 году, за последние 1,5 года достигнуты значимые результаты, которые и отметило экспертное жюри премии.
Так, например, РГС Банк входит в ТОП-5 ключевых игроков рынка автокредитования, занимая 4-е место по объему выдач автокредитов и 5-е место по портфелю автокредитов, а темпы роста розничного кредитования в банке превышают среднерыночные. С начала года портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 45,7 млрд рублей (+87%), составив более 98,5 млрд рублей по состоянию на 30.11.2021. Объем выдач кредитов за этот период увеличился в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,2 млрд рублей. Автокредитование по-прежнему остается главным драйвером прироста кредитного портфеля. Портфель автокредитов увеличился за 11 месяцев более чем в 2,3 раза — с 36 млрд рублей до 81,7 млрд рублей. Объем выдач в автокредитовании составил 80,7 млрд рублей по сравнению с 34,8 млрд рублей за первые 11 месяцев 2020 года (прирост также более чем в 2,3 раза).
Кроме того, в 2020 году РГС Банк запустил проект Pit Stop. Это серия офисов легкого формата с принципиально новым подходом к организации рабочего пространства, клиентских зон и технического оснащения — банковский Pit Stop для клиентов-автомобилистов. Отличительной особенностью новых офисов является "бескассовый" формат обслуживания, который призван ускорить процесс предоставления клиенту банковских услуг. Роль касс в новом офисе играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров.
"Мы благодарим редакцию, читателей и жюри премии RETAIL FINANCE AWARDS за высокую оценку реализованных проектов. Наша команда проделала огромную работу, и результаты не заставили себя долго ждать. Это заслуженная награда не только розничной команды РГС Банка, но всех подразделений, совместными усилиями которых мы стремительно ворвались на рынок, удерживаем позиции и становимся ориентиром для других игроков", — отметила Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.
Премия RETAIL FINANCE AWARDS вручается с 2007 года и за это время стала одной из самых значимых и авторитетных наград в сфере финансовой розницы. Основная цель — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ретейла, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития бизнеса. Учредителем премии является журнал "Розничные финансы" (The Retail Finance).
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.