РГС Банк получил две награды премии Retail Finance 2021

На церемонии вручения XV ежегодной премии Retail Finance Awards РГС Банк получил две специальные награды. Проект "Самый быстрорастущий банк в сфере автокредитования" получил награду в номинации БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ Big Expextations. Такая награда вручается новым именам на финансовом рынке, своими яркими проектами бросающим вызов признанным авторитетам. Проект "Банковский PitStop для клиентов-автомобилистов" был удостоен премии в номинации CX AWARD — за выдающиеся усилия по повышению уровня клиентского счастья.

Несмотря на то что РГС Банк относительно новый игрок на рынке автокредитования, начавший реализацию новой бизнес-стратегии банка для автомобилистов только в 2019 году, за последние 1,5 года достигнуты значимые результаты, которые и отметило экспертное жюри премии.

Так, например, РГС Банк входит в ТОП-5 ключевых игроков рынка автокредитования, занимая 4-е место по объему выдач автокредитов и 5-е место по портфелю автокредитов, а темпы роста розничного кредитования в банке превышают среднерыночные. С начала года портфель кредитов физлиц РГС Банка вырос на 45,7 млрд рублей (+87%), составив более 98,5 млрд рублей по состоянию на 30.11.2021. Объем выдач кредитов за этот период увеличился в 1,9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 89,2 млрд рублей. Автокредитование по-прежнему остается главным драйвером прироста кредитного портфеля. Портфель автокредитов увеличился за 11 месяцев более чем в 2,3 раза — с 36 млрд рублей до 81,7 млрд рублей. Объем выдач в автокредитовании составил 80,7 млрд рублей по сравнению с 34,8 млрд рублей за первые 11 месяцев 2020 года (прирост также более чем в 2,3 раза).

Кроме того, в 2020 году РГС Банк запустил проект Pit Stop. Это серия офисов легкого формата с принципиально новым подходом к организации рабочего пространства, клиентских зон и технического оснащения — банковский Pit Stop для клиентов-автомобилистов. Отличительной особенностью новых офисов является "бескассовый" формат обслуживания, который призван ускорить процесс предоставления клиенту банковских услуг. Роль касс в новом офисе играют ресайклинговые банкоматы, позволяющие за один раз проводить операции снятия и внесения наличных денежных средств на крупные суммы до 1 млн рублей. В отделениях доступен к оформлению весь спектр банковских продуктов и сервисных услуг партнеров.

"Мы благодарим редакцию, читателей и жюри премии RETAIL FINANCE AWARDS за высокую оценку реализованных проектов. Наша команда проделала огромную работу, и результаты не заставили себя долго ждать. Это заслуженная награда не только розничной команды РГС Банка, но всех подразделений, совместными усилиями которых мы стремительно ворвались на рынок, удерживаем позиции и становимся ориентиром для других игроков", — отметила Марина Дембицкая, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS вручается с 2007 года и за это время стала одной из самых значимых и авторитетных наград в сфере финансовой розницы. Основная цель — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ретейла, вооружить розничных финансистов лучшими практиками развития бизнеса. Учредителем премии является журнал "Розничные финансы" (The Retail Finance).