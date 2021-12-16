Новая редакция закона о правах дольщиков позволит защитить больше пострадавших граждан

В среду, 15 декабря, областной кабинет министров одобрил шесть законопроектов, которые будут направлены на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы.

Один из них касается защиты прав дольщиков. Новая редакция закона "О мерах государственной поддержки участников долевого строительства" уточняет и смягчает критерии признания гражданина пострадавшим, а значит, позволит помочь большему числу жителей региона защитить свои права и интересы.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов отметил, что в текущем году регион перевыполняет план по удовлетворению прав дольщиков.

"В 2021 году из единого реестра объектов проблемного долевого строительства в Самарской области будет исключено 12 многоквартирных домов, при плане в восемь объектов. До конца года наблюдательный совет фонда по защите прав участников долевого строительства планирует рассмотреть вопрос об исключении еще восьми", — сообщил председатель областного правительства.

После одобрения законопроекта Самарской губернской думой в список пострадавших дольщиков будут, в частности, включены граждане, которые не оплатили свое участие в договорах долевого строительства, а получили квартиры по договорам уступки, оплаты за товары или услуги, которые были оказаны застройщику.