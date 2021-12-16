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ВТБ запускает новый накопительный счет с доходностью до 8% годовых

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ пополнил линейку сберегательных продуктов новым накопительным счетом "Сейф". Максимальная доходность по продукту достигает 8% годовых с учетом опции "Сбережения".

Для новых клиентов и для тех, кто ранее не пользовался накопительным счетом, в течение первых трех месяцев с момента поступления средств действует повышенная приветственная ставка 7% годовых. Базовая ставка по продукту составляет 6% годовых. При подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность возрастет на 1% годовых и составит до 8% и 7% соответственно.

"Сейф" — оптимальный выбор, если необходимо накопить и приумножить средства. Максимальная доходность сопоставима с предложениями по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Это отличает его от накопительного счета "Копилка", который позволяет в конце месяца получать доход на ежедневный остаток и остается удобным инструментом для повседневных трат.

"Накопительные счета остаются привлекательным инструментом управления сбережениями, позволяя держать средства "под рукой" и одновременно получать хорошую доходность. В ВТБ портфель рублевых накопительных счетов за три квартала вырос более чем на 15%. В следующем году мы ожидаем сохранения интереса к сберегательным продуктам, в том числе на фоне увеличения процентных ставок, поэтому расширяем линейку накопительных счетов, предлагая новый привлекательный продукт. Базовая ставка по "Сейфу" — 6% годовых — является одним из лучших предложений на рынке и не связана ни с какими дополнительными действиями клиентов. Простое размещение средств на накопительном счете уже позволяет получать доходность. Подключение опции "Сбережения" позволит клиенту увеличить базовую ставку до 7% годовых, а для первого открытого "Сейфа" — повысить приветственную ставку до 8% годовых. Мы предлагаем наиболее выгодные сберегательные решения, работающие на рост дохода наших клиентов", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

Открыть "Сейф" можно в рублях или долларах за несколько кликов в последней версии мобильного приложения (16.1) ВТБ Онлайн.

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