Энергетики "Т Плюс" подвели итоги работы в 2021 году

В 2021 году ПАО "Т Плюс" обновило свыше 680 км тепловых сетей, что на треть больше в сравнении с прошлым годом. Одним из лидеров стала Самара, где перекладки выросли вдвое благодаря переходу города на "альткотельную". Об этом на ежегодной межрегиональной пресс-конференции заявил генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер.
Подготовка к отопительному сезону 2021–2022 гг. в регионах присутствия энергокомпании прошла в плановом порядке. Более того, в ряде областей и республик энергетики начали подачу тепла для абонентов на две недели раньше обычного. В частности, в Самаре социальные объекты начали подключать уже 16 сентября, а жилой фонд — 20 сентября. При этом в рамках ремонтной кампании здесь были выполнены работы по обновлению тепловых сетей на 48 участках, что стало очередным рекордом для областного центра. В общей сложности в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани энергетики "Т Плюс" заменили свыше 100 км коммуникаций.
В 2021 году энергетики продолжили реализацию проекта по цифровизации всех направлений бизнеса — от прокладки "умных" теплосетей до развития дистанционных сервисов для клиентов. Кроме того, этим летом в Самарском регионе к поиску дефектов на подземных коммуникациях был привлечен роботизированный комплекс, а руководству областного центра был презентован Центр мониторинга качества, созданный для контроля за качеством поставляемых ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.
"В этом году в регионе проделана большая работа, главным результатом которой станет повышение надежности теплоснабжения горожан. В будущем году темпы замены тепловых сетей будут сохранены", — отметил директор филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
Стоит отметить, что на реализацию планов энергокомпании в этом году никак не повлияла пандемия. В целом на защитные мероприятия, включая закупку масок, химическую обработку помещений, в 16 регионах "Т Плюс" затратила в 2021 году около 1,5 млрд рублей.v
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается