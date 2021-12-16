В Самарской области спасли мужчину, провалившегося под пол

В четверг, 16 декабря, помощь спасателей понадобилась в с. Красный Яр. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

В доме на ул. Советской, 11 67-летний мужчина провалился под пол около нагревательного котла и не смог выбраться самостоятельно.

К спасателям обратились родственники пострадавшего. Чтобы вытащить пострадавшего, спасателям пришлось частично разобрать пол. В 14:08 мужчину передали врачам "скорой помощи" для госпитализации.