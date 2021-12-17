В Самарской области задержали 20 тонн помело без документов из Китая

Управлением Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям была предотвращена попытка ввоза на территорию Российской Федерации свежих фруктов — 20 тонн помело, произведенных в Китае, без фитосанитарного сертификата. Продукция ввозилась Казахстана.

Также на этикетках ввозимой продукции была указана только страна происхождения — Китай, при этом отсутствовала информация о месте происхождения продукции. Следовательно, определить, что ввозимая партия произведена на предприятии, ввоз с которого в Российскую Федерацию разрешен, не представлялось возможным.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности, продукция под контролем специалиста Управления возвращена в Республику Казахстан.