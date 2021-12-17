В Курумоче изъято более 426 кг орехов, фруктов, специй у авиапассажиров из Азии

За неделю, с 6 по 12 декабря, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в аэропорту "Курумоч" было проконтролировано 4321 единиц багажа граждан прибывших на территорию Российской Федерации из ближнего и дальнего зарубежья.
При досмотре у авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана было выявлено 426,08 кг подкарантинной продукции (орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, сушеные травы, специи, чай, части растений и др.), запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Продукция была изъята и уничтожена.
Также был проведен карантинный фитосанитарный контроль срезов цветов в количестве 22767 штук, декоративной зелени в количестве 740 шт., свежей зелени 277 кг ввезенных из Республики Армении. Вся импортная подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.
По результатам осмотра карантинные объекты выявлены не были, продукция была выпущена в обращение.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!