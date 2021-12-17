В Курумоче изъято более 426 кг орехов, фруктов, специй у авиапассажиров из Азии

За неделю, с 6 по 12 декабря, сотрудниками Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям в аэропорту "Курумоч" было проконтролировано 4321 единиц багажа граждан прибывших на территорию Российской Федерации из ближнего и дальнего зарубежья.

При досмотре у авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана было выявлено 426,08 кг подкарантинной продукции (орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, сушеные травы, специи, чай, части растений и др.), запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. Продукция была изъята и уничтожена.

Также был проведен карантинный фитосанитарный контроль срезов цветов в количестве 22767 штук, декоративной зелени в количестве 740 шт., свежей зелени 277 кг ввезенных из Республики Армении. Вся импортная подкарантинная продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами.

По результатам осмотра карантинные объекты выявлены не были, продукция была выпущена в обращение.