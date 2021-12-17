В Самарской области после капремонта введены в эксплуатацию 19 км подъезда к Ульяновску от трассы М-5 "Урал"

В Самарской области завершены работы на двух участках подъезда к Ульяновску — с 305 по 317 км и с 321по 328 км.
В ходе реализации проекта на отрезке км 305 — км 317 специалисты заменили дорожную одежду, капитально отремонтировали 17 водопропускных труб, укрепили обочины щебнем, устроили тротуары и установили шумозащитные экраны. Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект оснастили барьерным ограждением, линией стационарного электроосвещения протяженностью почти 1,5 км. В рамках обустройства оборудовали автопавильонами посадочные площадки.
На втором участке подъезда к Ульяновску км 321 — км 328 заменили дорожную одежду, провели капремонт двух водопропускных труб, отремонтировали тротуары, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, устроили барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.