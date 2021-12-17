В Самарской области после капремонта введены в эксплуатацию 19 км подъезда к Ульяновску от трассы М-5 "Урал"

В Самарской области завершены работы на двух участках подъезда к Ульяновску — с 305 по 317 км и с 321по 328 км.

В ходе реализации проекта на отрезке км 305 — км 317 специалисты заменили дорожную одежду, капитально отремонтировали 17 водопропускных труб, укрепили обочины щебнем, устроили тротуары и установили шумозащитные экраны. Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект оснастили барьерным ограждением, линией стационарного электроосвещения протяженностью почти 1,5 км. В рамках обустройства оборудовали автопавильонами посадочные площадки.

На втором участке подъезда к Ульяновску км 321 — км 328 заменили дорожную одежду, провели капремонт двух водопропускных труб, отремонтировали тротуары, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, устроили барьерное ограждение, нанесли разметку термопластиком.