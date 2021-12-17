В Самаре прошли стартап-выходные

13 декабря в Самаре завершилась двухдневная образовательная программа "Зимние стартап-выходные 2021".
Стартап-выходные ежегодно проходят по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра инноваций StartupSamara. В этот раз программа собрала 84 заявки на участие, по решению экспертов 32 участника были отобраны к очной работе на стартап-выходных. На финальную презентационную сессию вышли 12 команд.
По решению жюри лучшим на стартап-выходных признан проект NMOX — платформа для проведения очных и онлайн-мероприятий медицинской направленности. 2-е место заняла команда HR Pocket, разрабатывающая алгоритм помощи человеку в вопросах профессиональной деятельности. 3-е место занимает бренд по созданию детской капсульной одежды Chaiko Kids Wear. Команды получи подарки и призы от организаторов и партнеров.
Приз зрительских симпатий получили участники Межвузовского акселератора Самарской области, команда из Тольятти, E.T.Stuff, проект по созданию авторских аксессуаров и одежды.
Участники стартап-выходных проработали свой проект, нашли инструменты и техники для его масштабирования. Кроме работы с собственными идеями, команды под руководством менторов изучали методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов.
Присоединиться к стартап-выходным могли все, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.
Региональный центр инноваций StartupSamara ждет всех желающих на стартап-выходных и других мероприятиях в следующем году.
Традиционно стартап-выходные включают:
лекции и мастер-классы экспертов в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента;
нон-стоп практика, знакомства, обмен опытом в кругу единомышленников;
командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой;
финальная питч-сессия и развернутая обратная связь от экспертов.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?