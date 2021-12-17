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Экономика и бизнес

В Самаре прошли стартап-выходные

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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13 декабря в Самаре завершилась двухдневная образовательная программа "Зимние стартап-выходные 2021".

Стартап-выходные ежегодно проходят по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра инноваций StartupSamara. В этот раз программа собрала 84 заявки на участие, по решению экспертов 32 участника были отобраны к очной работе на стартап-выходных. На финальную презентационную сессию вышли 12 команд.

По решению жюри лучшим на стартап-выходных признан проект NMOX — платформа для проведения очных и онлайн-мероприятий медицинской направленности. 2-е место заняла команда HR Pocket, разрабатывающая алгоритм помощи человеку в вопросах профессиональной деятельности. 3-е место занимает бренд по созданию детской капсульной одежды Chaiko Kids Wear. Команды получи подарки и призы от организаторов и партнеров.

Приз зрительских симпатий получили участники Межвузовского акселератора Самарской области, команда из Тольятти, E.T.Stuff, проект по созданию авторских аксессуаров и одежды.

Участники стартап-выходных проработали свой проект, нашли инструменты и техники для его масштабирования. Кроме работы с собственными идеями, команды под руководством менторов изучали методики формулирования ценностного предложения, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов.

Присоединиться к стартап-выходным могли все, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делаются проекты.

Региональный центр инноваций StartupSamara ждет всех желающих на стартап-выходных и других мероприятиях в следующем году.

Традиционно стартап-выходные включают:

лекции и мастер-классы экспертов в областях инвестиций, аналитики, маркетинга и продакт-менеджмента;

нон-стоп практика, знакомства, обмен опытом в кругу единомышленников;

командная работа над проектами с профессиональной менторской поддержкой;

финальная питч-сессия и развернутая обратная связь от экспертов.

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