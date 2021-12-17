16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Газбанк подал иск к швейцарской компании на 491 млн рублей Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа" Банк "Открытие" запустил регистрацию на Госуслугах ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки

Банки Финансы

"Росгосстрах Жизнь" предлагает клиентам Открытие private banking заработать на росте ключевой ставки

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

СК "Росгосстрах Жизнь" (входит в группу банка "Открытие") запускает уникальный продукт ИСЖ с гарантированным доходом до 6,5% годовых в рублях и возможностью заработать дополнительный доход на росте ключевой ставки. Продукт доступен для клиентов Открытие private banking по программе "Эффективный выбор". Минимальный взнос — от 1 млн рублей. Действие программы рассчитано на 2 года.

Новый продукт сочетает в себе классическое преимущество ИСЖ и прозрачный механизм увеличения доходности за счет прямого участия в росте ключевой ставки. Программа "Эффективный выбор" подходит клиентам, которые привыкли размещать собственные средства на депозитах и накопительных счетах. Решение позволит им больше не думать о поиске более интересных ставок, так как доходность по программе будет расти вслед за повышением ставок. Также это оптимальный вариант для владельцев облигационных портфелей как балансирующий инструмент, который будет приносить повышенный доход в периоды отрицательной переоценки портфелей.

Учитывая, что доход по продукту не превысит ключевую ставку, налогообложение применяться не будет в отличие от вкладов, где в соответствии с Налоговым кодексом с доходов более 5 млн рублей в год взимается 15-процентный налог.

В рамках инвестиционного страхования жизни клиенту гарантирована страховая защита жизни и здоровья, а также стопроцентная гарантия возврата вложенных в программу средств по окончании срока действия договора при любом рыночном сценарии. Предусмотрены юридические преференции и режим конфиденциальности.

"Ключевая ставка — основной механизм Банка России по сдерживанию инфляции. Начиная с 2020 года, она уверенно растет вслед за повышением цен и на сегодняшний день составляет 7,5%. По нашим прогнозам, ускоренный темп роста инфляции, который наблюдается с начала пандемии, с высокой вероятностью сохранится в среднесрочной перспективе. Экономике потребуется немало времени для снижения темпов роста цен, что может способствовать дальнейшему повышению ключевой ставки. Основываясь на этой тенденции, мы разработали продукт, который может стать одним из первых на рынке. Он позволит нашим клиентам выгодно инвестировать свои средства и заработать без необходимости постоянного поиска новых инструментов", — говорит Владимир Тураев, руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК "Росгосстрах Жизнь".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2