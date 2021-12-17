В Самарской области в выходные пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД

В Самарской области в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

В мероприятии, которое пройдет с пятницы 17 по воскресенье 19 декабря, будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.