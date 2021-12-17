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Государство и Бизнес Экономическая политика

Правительство Самарской области провело внеочередное заседание, чтобы утвердить проект закона о дополнительной поддержке предпринимателей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 декабря 2021 года министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил членам правительства законопроект по оказанию дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Проект предусматривает изменение критериев применения пониженных налоговых ставок УСН для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, пострадавших от пандемии. Их перечень утвержден на федеральном уровне. Изменения коснутся снижения уровня доходов СМСП за отчетный период 2021 года к 2019 до 5% и более, взамен ранее установленного 20%. А критерий предельного размера дохода субъектов МСП в целях налогообложения за отчетный период 2021 года — увеличивается до 75 млн рублей (взамен ранее установленного до 50 млн рублей).

Во-вторых, законопроект предусматривает распространение пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогобложения на налогоплательщиков — организации и индивидуальных предпринимателей, вновь созданных с 1 января 2021 года и осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, входящих в перечень пострадавших отраслей.

"В настоящее время на территории Самарской области зарегистрировано 128,7 тыс. субъектов МСП, из них 30,5 тыс. попадают под действие закона. Таким образом, данная мера поддержки затронет более 100 тысяч работников этих организаций", — сказал министр.

После единогласного одобрения законопроекта правительством законопроект будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы, которое планируется 23 декабря 2021 года.

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