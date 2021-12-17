Правительство Самарской области провело внеочередное заседание, чтобы утвердить проект закона о дополнительной поддержке предпринимателей

17 декабря 2021 года министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил членам правительства законопроект по оказанию дополнительных мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе.
Проект предусматривает изменение критериев применения пониженных налоговых ставок УСН для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, пострадавших от пандемии. Их перечень утвержден на федеральном уровне. Изменения коснутся снижения уровня доходов СМСП за отчетный период 2021 года к 2019 до 5% и более, взамен ранее установленного 20%. А критерий предельного размера дохода субъектов МСП в целях налогообложения за отчетный период 2021 года — увеличивается до 75 млн рублей (взамен ранее установленного до 50 млн рублей).
Во-вторых, законопроект предусматривает распространение пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогобложения на налогоплательщиков — организации и индивидуальных предпринимателей, вновь созданных с 1 января 2021 года и осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, входящих в перечень пострадавших отраслей.
"В настоящее время на территории Самарской области зарегистрировано 128,7 тыс. субъектов МСП, из них 30,5 тыс. попадают под действие закона. Таким образом, данная мера поддержки затронет более 100 тысяч работников этих организаций", — сказал министр.
После единогласного одобрения законопроекта правительством законопроект будет рассмотрен на заседании Самарской губернской думы, которое планируется 23 декабря 2021 года.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html