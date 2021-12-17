В Самарской области не уложившийся в срок подрядчик заплатит 3 млн рублей

В Челно-Вершинском районе Самарской области подрядчика по муниципальным контрактам оштрафовали на 3 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2021 г. управление по строительству администрации района заключило с ООО "АртТайл" четыре муниципальных контракта на устройство спортплощадок в селах Краснояриха, Новое Аделяково, Озерки и Чувашское Урметьево на общую сумму свыше 6 млн рублей. Закончить работы должны были 1 июля.

Подрядчик не уложился в срок.

В связи с этим в отношении "АртТайл" возбудили административное дело. Суд обязал юрлицо выплатить штраф более 3 млн рублей. Сейчас подрядчик уже завершил работы.