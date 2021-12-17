НПП "ПОЛИПЛАСТИК" растит молодые кадры

Студенты из Тольяттинского химико-технологического колледжа вновь заступили на "боевое" дежурство на промышленной площадке ведущего российского компаундера. Будущие технологи и лаборанты проходят производственную практику на предприятии, а весной — выйдут на преддипломную. По результатам практики возможно принятие решений о трудоустройстве выпускников колледжа в компанию.

"Ни для кого не секрет, что отрасль компаундирования пластмасс достаточно узкая, специалистов в ней не хватает. Сотрудничество с учебными заведениями помогает предприятию буквально вырастить нужного специалиста с нуля. Такого, кто будет понимать нюансы производства и лабораторного контроля, и, получив диплом, будет готов сразу приступить к работе, так как уже знает и предприятие, и оборудование, и необходимые процессы", — говорит Дмитрий Юрасов, руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

О серьезности подхода в подготовке потенциальных кадров тольяттинским предприятием лучше всего говорит то, что наставниками молодежи на предприятии назначили начальника лаборатории Светлану Бондаренко и директора по производству Алексея Ильиных.

Для будущих лаборантов и технологов Тольяттинского химико-технологического колледжа, вышедших на практику, компаундирующее производство не в новинку — весной текущего года они уже были в НПП "ПОЛИПЛАСТИК", пробовали себя в простых задачах. Некоторые из ребят решили писать дипломные работы на основании производственной деятельности компании.

Напомним, впервые в Самарской области в 2021 году Тольяттинский химико-технологический колледж начал подготовку специалистов среднего профессионального образования по специальности ТОП-50 18.02.13 "Технология производства изделий из полимерных композитов". Для производственной практики будущих профессионалов оптимальным вариантом была признана тольяттинская площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК" как одного из лидеров российского рынка производства полимерных композиционных материалов.