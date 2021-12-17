НПП "ПОЛИПЛАСТИК" растит молодые кадры

Студенты из Тольяттинского химико-технологического колледжа вновь заступили на "боевое" дежурство на промышленной площадке ведущего российского компаундера. Будущие технологи и лаборанты проходят производственную практику на предприятии, а весной — выйдут на преддипломную. По результатам практики возможно принятие решений о трудоустройстве выпускников колледжа в компанию.
"Ни для кого не секрет, что отрасль компаундирования пластмасс достаточно узкая, специалистов в ней не хватает. Сотрудничество с учебными заведениями помогает предприятию буквально вырастить нужного специалиста с нуля. Такого, кто будет понимать нюансы производства и лабораторного контроля, и, получив диплом, будет готов сразу приступить к работе, так как уже знает и предприятие, и оборудование, и необходимые процессы", — говорит Дмитрий Юрасов, руководитель обособленного подразделения НПП "ПОЛИПЛАСТИК".
О серьезности подхода в подготовке потенциальных кадров тольяттинским предприятием лучше всего говорит то, что наставниками молодежи на предприятии назначили начальника лаборатории Светлану Бондаренко и директора по производству Алексея Ильиных.
Для будущих лаборантов и технологов Тольяттинского химико-технологического колледжа, вышедших на практику, компаундирующее производство не в новинку — весной текущего года они уже были в НПП "ПОЛИПЛАСТИК", пробовали себя в простых задачах. Некоторые из ребят решили писать дипломные работы на основании производственной деятельности компании.
Напомним, впервые в Самарской области в 2021 году Тольяттинский химико-технологический колледж начал подготовку специалистов среднего профессионального образования по специальности ТОП-50 18.02.13 "Технология производства изделий из полимерных композитов". Для производственной практики будущих профессионалов оптимальным вариантом была признана тольяттинская площадка НПП "ПОЛИПЛАСТИК" как одного из лидеров российского рынка производства полимерных композиционных материалов.
Последние комментарии
Спасибо за поправку. Исправили
Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.
"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК
Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?
Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!