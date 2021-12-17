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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова пройдет мастер-класс по сказке "Стойкий оловянный солдатик"

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 19 декабря, в 11:00 в музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет детский новогодний мастер-класс "Стойкий оловянный солдатик: сказочный дворец".

Старший научный сотрудник музея Елена Козырева проведет новогодний мастер-класс для детей по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена "Стойкий оловянный солдатик", опубликованной в 1838 году. Это первая сказка писателя, не берущая за основу народный сюжет.

В 1934 г. появилась первая экранизация, снятая в США. А в 1974 г. киностудия "Союзмультфильм" сняла советскую экранизацию.

Во время мастер-класса дети узнают интересные факты об известной сказке и сделают новогоднюю композицию с Оловянным солдатиком и Балериной. В технике бумагопластики создадут дворец и новогоднюю елку, в окружении которых будут "танцевать" герои.

Цена 150 руб. - детский билет, 250 руб. - взрослый билет. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.

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