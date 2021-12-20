Дмитрий Богданов: "Меры поддержки малого бизнеса в Самарской области носят не только восстановительный, но и предупредительный характер"

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов принял участие в заседании Общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре Самарской области. Он рассказал об антикризисной поддержке представителей малого и среднего предпринимательства региона в этом году.

По словам министра, сфера малого и среднего предпринимательства за 11 месяцев текущего года продемонстрировала хорошие темпы роста. Так, число субъектов МСП сегодня составляет 128,8 тысяч единиц. В прошлом году этот показатель был на уровне 123,8 тысяч предприятий.

Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров, областное правительство готово к открытому диалогу с бизнес-сообществом, созданию благоприятных условий для роста и развития предприятий малого и среднего бизнеса.

Растет и численность занятых в сфере малого бизнеса. Сегодня, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, этот показатель составляет 587,2 тысячи человек — это на 10,7% выше, чем в прошлом году. Что касается количества самозанятых, то по этому показателю Самарская область занимает лидирующие позиции в стране и Приволжском федеральном округе. Сегодня в регионе зарегистрировано более 90 тысяч самозанятых граждан.

"В сегодняшних условиях и ограничениях особое внимание уделяется механизмам поддержки представителей малого и среднего бизнеса, особенно для наиболее пострадавших отраслей. В настоящее время в регионе действует комплекс федеральных и региональных инструментов, которые являются не только восстановительными для субъектов МСП после кризиса 2020 года, но и предупредительными в случае введения новых ограничительных мер", — сказал Дмитрий Богданов.

В частности, предприниматели региона из пострадавших отраслей до 15 декабря могли подать заявку на безвозмездные компенсации за нерабочие дни. Она предоставляется однократно и рассчитывается как 1 МРОТ на каждого сотрудника. По итогам действия программы одобрено 11 626 заявок. Представителям малого и среднего бизнеса выплачено 817, 4 млн рублей. Мера поддержки коснулась организаций, где трудятся почти 64 тысячи жителей региона.

До 31 декабря представителям малого бизнеса доступны льготные кредиты по госпрограмме ФОТ 3.0 по льготной ставке 3% годовых. Срок действия займа составляет полтора года, объем — из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения кредита увеличен вдвое, с 6 до 12 месяцев. Первые полгода платить проценты и основной долг предпринимателю не нужно, далее ставка составит 3% при условии сохранения не менее 90% сотрудников.

"Если заявка на льготный кредит подается малым и микробизнесом, то учитывается не только основной, но и дополнительный ОКВЭД. Оформить "дешевые деньги" смогут и представители крупного бизнеса из сфер общепита и культуры, а также социально ориентированные некоммерческие организации", — сообщил глава областного минэкономразвития.

На региональном уровне сегодня действует антикризисная программа Гарантийного фонда Самарской области. По ней предприниматели могут оформить льготный микрозайм до 1 млн рублей по рекордно низкой ставке 1% годовых. Пониженная ставка в размере 1% годовых также действует для самозанятых граждан. Гарантийный фонд в этом году выдал 211 микрозаймов на общую сумму 436,6 млн рублей. Это на 34,5% превышает прошлогодний показатель.

Дмитрий Богданов также рассказал об информационной поддержке предпринимательского сообщества. "Мы усилили работу институтов развития предпринимательства. Для предпринимателей работают все центры "Мой бизнес" в Самаре, Тольятти, Отрадном. Чапаевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Также предприниматели могут обращаться по телефону "горячей линии" 8 800 300 63 63, который работает в ежедневном режиме. Самые актуальные новости предприниматели могут узнать на портале mybiz63.ru, а также в аккаунтах в социальных сетях", — перечислил министр.

По словам председателя самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрия Хилова, меры поддержки демонстрируют свою эффективность, а их разработка велась в диалоге с предпринимателями.

"Система взаимодействия власти и бизнеса давно перешла от критики к конструктивному диалогу с отработкой как стратегических, так и тактических предложений. Меры по поддержке бизнеса в период ограничительных мер не стали исключением: на каждом этапе формирования решений министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и лично министр Дмитрий Богданов учитывали мнение предпринимательского сообщества. Особенно значимой мерой мы считаем снижение ставок по УСН для пострадавших отраслей. Важны и те решения, которые позволяют получить поддержку ряду отраслей не только по основному ОКВЭДу, но и по дополнительному. Конечно, всегда есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки, но в целом меры поддержки показывают свою эффективность", — отметил Дмитрий Хилов.