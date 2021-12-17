В пятницу вечером Московское шоссе в Самаре встало в пробке

В пятницу, 17 декабря, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок. На основных магистралях образовались заторы.

По данным "Яндекса", в центре города затор был на ул. Фрунзе от ул. Некрасовской и до ул. Венцека. Имелись затруднения в движении на ул. Ленинградской от ул. Алексея Толстого до ул. Куйбышева. Серьезный затор был на ул. Водников. Начинался он от ул. Комсомольской, продолжался по "старому" мосту через р. Самара, переходил на ул. Главную, а потом на ул. Народную и продолжался до поворота налево в мкр Волгарь.

Но наиболее тяжелая ситуация была дальше от центра. Так, пробка, начинавшаяся на улицах Чкалова и Полевой, переходила на ул. Мичурина, затем на Московское шоссе, по которому продолжалась до ул. Потапова. На Московском шоссе также был затор в районе пересечения с пр. Кирова. А на ул. Ново-Садовой пробка начиналась от ул. Полевой и продолжалась до ул. Советской Армии. Заторы также были отмечены на улицах Первомайской, Клинической, Осипенко, Лесной, Революционной и пр. Масленникова. Движение было осложнено также на улицах Пензенской, Тухачевского, Партизанской, местами на улицах Авроры и Гагарина.

При этом поисковик "Яндекс" отмечал только два ДТП: на ул. Гагарина между ул. Запорожской и 1-м Безымянным переулком и на Южном шоссе в районе ТЦ "Амбар".

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, данных о крупных авариях не поступало. Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, быть внимательными и выбирать скорость соответственно погодным и дорожным условиям.

Горожане связывают осложнение движения с выпавшим снегом.