В пятницу вечером Московское шоссе в Самаре встало в пробке

В пятницу, 17 декабря, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок. На основных магистралях образовались заторы.
По данным "Яндекса", в центре города затор был на ул. Фрунзе от ул. Некрасовской и до ул. Венцека. Имелись затруднения в движении на ул. Ленинградской от ул. Алексея Толстого до ул. Куйбышева. Серьезный затор был на ул. Водников. Начинался он от ул. Комсомольской, продолжался по "старому" мосту через р. Самара, переходил на ул. Главную, а потом на ул. Народную и продолжался до поворота налево в мкр Волгарь.
Но наиболее тяжелая ситуация была дальше от центра. Так, пробка, начинавшаяся на улицах Чкалова и Полевой, переходила на ул. Мичурина, затем на Московское шоссе, по которому продолжалась до ул. Потапова. На Московском шоссе также был затор в районе пересечения с пр. Кирова. А на ул. Ново-Садовой пробка начиналась от ул. Полевой и продолжалась до ул. Советской Армии. Заторы также были отмечены на улицах Первомайской, Клинической, Осипенко, Лесной, Революционной и пр. Масленникова. Движение было осложнено также на улицах Пензенской, Тухачевского, Партизанской, местами на улицах Авроры и Гагарина.
При этом поисковик "Яндекс" отмечал только два ДТП: на ул. Гагарина между ул. Запорожской и 1-м Безымянным переулком и на Южном шоссе в районе ТЦ "Амбар".
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, данных о крупных авариях не поступало. Полицейские напоминают водителям о необходимости соблюдать ПДД, быть внимательными и выбирать скорость соответственно погодным и дорожным условиям.
Горожане связывают осложнение движения с выпавшим снегом.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!