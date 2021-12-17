Ирина Слуцкая вручила ключи от квартиры победительнице викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В пятницу, 17 декабря, были вручены ключи от новой квартиры победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" Юлии Федрушковой. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, где проходил "Марафон спорта, науки и технологий".
Марафон - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2021 года, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Амбассадором мероприятия является Ирина Слуцкая, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, председатель президиума добровольного физкультурного союза, член Общественного совета при Министерстве спорта РФ, которая с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом посетила Самару.
"Я рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие станет толчком для того, чтобы молодежь присмотрелась к северной ходьбе, поняла, как положительно она влияет на здоровье, и расскажут об этом своим друзьям, близким. Здоровье для каждого человека является главной ценностью. Я считаю, что у каждого должно быть право выбора, и прививка - это личное дело каждого, но в целях сохранения здоровья нашей нации, я считаю, прививка необходима. Я лично прививку сделала. Я уже потеряла несколько друзей и знакомых, поэтому не вижу ничего зазорного признаться, что вакцинирована. Я стою перед вами - живая и здоровая. Имея противопоказание к вакцинации (у меня аутоиммунное заболевание), я посоветовалась с врачом. И он мне сказал: "Делай, не бойся!" - поделилась своей историей Ирина Слуцкая.
Встреча с молодежной аудиторией проходила на стыке спорта, медицины и технологий.
"С первого дня, как только мы начали вакцинацию, я обратился к Самарскому региону с просьбой: давайте будем первыми в Российской Федерации, давайте будем лидерами по темпам вакцинации! Это же спортивный интерес, а за ним придет и наше здоровье. На сегодняшний день мы вакцинировали 1,6 млн жителей Самарской области, но занимаем пока только восьмое место по охвату населения вакцинацией. Безусловно, в этом благом деле, в этой миссии важна роль каждого элемента, каждого человека, каждого действия, каждого мероприятия. Когда мы обсуждали, для чего нужна викторина "Вакцинация - это жизнь!", было два вопроса: чтобы привлечь тех, кто еще не пришел на прививку, или чтобы поблагодарить тех, кто уже вакцинировался, даже еще не рассчитывая на какие-то награды? Решение, что участвовать должны все, было принято губернатором Дмитрием Азаровым. Мотивация одна для всех и благодарность для всех одинакова", - отметил в своем выступлении министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Глава областного минздрава назвал победительницу второго розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" Юлию Федрушкову примером ответственного решения.
Уникальный формат стимулирующей викторины отметила Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий: "Я много лет работаю со студентами, с молодежью и как педагог и как человек, который занимается волонтерством, знаю, что всегда нужно какое-то движение и какой-то креатив. Для молодежи такая форма мотивации, агитации, информации, как викторина, - очень интересный и современный формат".
Ключи от новой квартиры в Самаре победительница получила из рук олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой.
"До сих пор как будто нахожусь во сне. Казалось бы, я приняла всего лишь решение для себя - вакцинировалась, а решение оказалось судьбоносным. Мне кажется, все, кто решает сделать прививку, - уже пример ответственности и достоин выигрыша", - сказала 22-летняя студентка Юлия Федрушкова.
До финала уникальной викторины "Вакцинация - это жизнь!" остается меньше недели. 22 декабря в прямом эфире состоится третий, финальный, розыгрыш викторины. На кону - одна квартира, один автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей. Принять участие и испытать свою удачу могут все жители Самарской области старше 18 лет, которые вакцинировались в период с сентября прошлого года по 20 декабря 2021 года включительно. Напомним, те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, регистрируются самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области".
Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в финальном розыгрыше викторины 22 декабря.
У всех жителей Самарской области, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз!.
Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону "горячей линии" викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!