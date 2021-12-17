Ирина Слуцкая вручила ключи от квартиры победительнице викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В пятницу, 17 декабря, были вручены ключи от новой квартиры победительнице второго розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" Юлии Федрушковой. Торжественная церемония передачи ключей состоялась в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна, где проходил "Марафон спорта, науки и технологий".

Марафон - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования 2021 года, который проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Амбассадором мероприятия является Ирина Слуцкая, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, председатель президиума добровольного физкультурного союза, член Общественного совета при Министерстве спорта РФ, которая с целью приобщения молодежи к здоровому образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом посетила Самару.

"Я рассчитываю, что сегодняшнее мероприятие станет толчком для того, чтобы молодежь присмотрелась к северной ходьбе, поняла, как положительно она влияет на здоровье, и расскажут об этом своим друзьям, близким. Здоровье для каждого человека является главной ценностью. Я считаю, что у каждого должно быть право выбора, и прививка - это личное дело каждого, но в целях сохранения здоровья нашей нации, я считаю, прививка необходима. Я лично прививку сделала. Я уже потеряла несколько друзей и знакомых, поэтому не вижу ничего зазорного признаться, что вакцинирована. Я стою перед вами - живая и здоровая. Имея противопоказание к вакцинации (у меня аутоиммунное заболевание), я посоветовалась с врачом. И он мне сказал: "Делай, не бойся!" - поделилась своей историей Ирина Слуцкая.

Встреча с молодежной аудиторией проходила на стыке спорта, медицины и технологий.

"С первого дня, как только мы начали вакцинацию, я обратился к Самарскому региону с просьбой: давайте будем первыми в Российской Федерации, давайте будем лидерами по темпам вакцинации! Это же спортивный интерес, а за ним придет и наше здоровье. На сегодняшний день мы вакцинировали 1,6 млн жителей Самарской области, но занимаем пока только восьмое место по охвату населения вакцинацией. Безусловно, в этом благом деле, в этой миссии важна роль каждого элемента, каждого человека, каждого действия, каждого мероприятия. Когда мы обсуждали, для чего нужна викторина "Вакцинация - это жизнь!", было два вопроса: чтобы привлечь тех, кто еще не пришел на прививку, или чтобы поблагодарить тех, кто уже вакцинировался, даже еще не рассчитывая на какие-то награды? Решение, что участвовать должны все, было принято губернатором Дмитрием Азаровым. Мотивация одна для всех и благодарность для всех одинакова", - отметил в своем выступлении министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Глава областного минздрава назвал победительницу второго розыгрыша викторины "Вакцинация - это жизнь!" Юлию Федрушкову примером ответственного решения.

Уникальный формат стимулирующей викторины отметила Татьяна Санникова, директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий: "Я много лет работаю со студентами, с молодежью и как педагог и как человек, который занимается волонтерством, знаю, что всегда нужно какое-то движение и какой-то креатив. Для молодежи такая форма мотивации, агитации, информации, как викторина, - очень интересный и современный формат".

Ключи от новой квартиры в Самаре победительница получила из рук олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой.

"До сих пор как будто нахожусь во сне. Казалось бы, я приняла всего лишь решение для себя - вакцинировалась, а решение оказалось судьбоносным. Мне кажется, все, кто решает сделать прививку, - уже пример ответственности и достоин выигрыша", - сказала 22-летняя студентка Юлия Федрушкова.

До финала уникальной викторины "Вакцинация - это жизнь!" остается меньше недели. 22 декабря в прямом эфире состоится третий, финальный, розыгрыш викторины. На кону - одна квартира, один автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей. Принять участие и испытать свою удачу могут все жители Самарской области старше 18 лет, которые вакцинировались в период с сентября прошлого года по 20 декабря 2021 года включительно. Напомним, те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, регистрируются самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области".

Также отметим, что жители Самарской области, уникальные номера которых стали победителями в розыгрышах 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе викторины, а вот участники, уникальные номера которых не стали победителями, автоматически продолжат участие в финальном розыгрыше викторины 22 декабря.

У всех жителей Самарской области, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз!.

Подробная информация по викторине представлена на сайте https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону "горячей линии" викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.