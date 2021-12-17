С 30 декабря услуги ЗАГС будут предоставляться по экстерриториальному принципу

В пятницу, 17 декабря, накануне профессионального праздника — Дня образования органов ЗАГС, в правительстве Самарской области были подведены итоги работы службы в уходящем году.

Торжественное собрание, на котором чествовали лучших работников органов ЗАГС и обсуждали задачи службы на перспективу, провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В мероприятии приняли участие руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков, начальник отдела информационной безопасности регионального Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области Константин Еманов.

"Мы провели большую работу и сформировали Единый реестр ЗАГС, наполнили его конвертированными сведениями. Хочу сказать, что мы это сделали одними из первых в стране. Это позволит трансформировать государственные услуги, которые оказывают органы ЗАГС, в цифровой формат, значительно сократить и ускорить процесс их предоставления", — отметил Виктор Кудряшов.

Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тысяч граждан, регистрируется более 100 тысяч актов гражданского состояния, совершается более 210 тысяч юридически значимых действий. В среднем каждый пятый житель губернии в раз в год обращается в орган ЗАГС за получением государственной услуги.

Глава регионального правительства поздравил работников ЗАГС и поблагодарил их за труд на благо жителей региона: "Наши граждане обращаются к вам в самые волнующие, переломные моменты жизни, такие, как вступление в брак, регистрация новорожденных. Благодарю Вас за добросовестность, профессионализм, и особенно за то, что вы творчески относитесь к исполнению своих обязанностей, дарите людям частичку души, стараетесь сделать важные для каждого человека события действительно светлыми, праздничными, незабываемыми".

Последние годы стали для службы ЗАГС переломными: подготовлена основа для цифровой трансформации государственных услуг. Как отметила в своем докладе руководитель службы Екатерина Мельник, органами ЗАГС реализован проект по созданию ФГИС "ЕГР ЗАГС" и наполнению федерального ресурса конвертированными записями актов гражданского состояния (по региону — более 10,5 млн. записей актов) с 1926 года.

Это создало основу для перевода многих государственных услуг в цифровой формат. Уже с 2020 года многие социальные выплаты семьям с детьми предоставляются в проактивном режиме, без необходимости личного обращения гражданина в соответствующие органы.

Государственные услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния тоже обрели цифровую составляющую, а уже скоро — с 30 декабря, будут полностью предоставляться по экстерриториальному принципу, независимо от места жительства заявителя.

Все это лишь малая часть новых возможностей, которые открываются перед гражданами в связи с внедрением Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (далее — ЕГР ЗАГС).

Органы ЗАГС региона выполнили в текущем году все целевые показатели и плановые задачи. В частности, по информации Минюста РФ, за 11 месяцев текущего года были зарегистрированы уже 118 тысяч записей актов гражданского состояния, что на 14% выше запланированного, совершено 210 тысяч юридически значимых действий, что также выше уровня плановых показателей. А самое главное — растет степень удовлетворенности людей качеством оказания услуг.

Сейчас перед службой стоят перспективные задачи по организации предоставления государственных услуг по реестровой модели (проактивный режим, суперсервисы, отказ от бумажных свидетельств), повышению доли массовых социально значимых услуг ЗАГС, доступных в электронном виде и соответствующих критерию доступности, в общем объеме массовых социально значимых услуг. Продолжится дальнейшая работа по внедрению принципов бережливого управления.

В завершение мероприятия первый вице-губернатор вручил лучшим работникам службы награды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.