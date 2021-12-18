Победители викторины "Вакцинация - это жизнь!" получают призы

Ценные призы разыгрывают среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Это -три квартиры, столько же автомобилей и 3 тыс. подарочных карт номиналом по 4 тыс. рублей. Один из победителей Андрей Балакин - ему достался сертификат на приобретение бытовой техники.

Для укрепления иммунитета мужчина каждый день гуляет на свежем воздухе с собакой. А также ходит в спортзал, занимается плаванием, увлекается туризмом. В период пандемии болезнь обошла стороной, но чтобы обезопасить себя, Андрей Балакин еще в феврале сделал прививку от коронавируса.

"Когда началась прививочная кампания, то вопросов не было - надо прививаться или нет. Для спокойствия, для защиты, для безопасности вакцинировался", - рассказывает мужчина.

В викторине "Вакцинация - это жизнь" Андрей выиграл подарочный сертификат, который использовал на покупку домашней системы видеонаблюдения. "Сертификат потратили на приобретение IP-камеры для наблюдения за домашним питомцем. Давно хотели, давно переживали как он дома без нас находится. Так что подарок от устроителей викторины был очень кстати, приятным сюрпризом, который потратили на то, на что хотели. Получился подарок к Новому году. Приятно!", - поделился впечатлениями мужчина.

До финала уникальной викторины "Вакцинация - это жизнь!" остается всего несколько дней. 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону - одна квартира, один автомобиль и тысяча подарочных карт номиналом 4 тыс. рублей. Принять участие и испытать свою удачу могут все жители Самарской области старше 18 лет, которые вакцинировались в период с сентября прошлого года по 20 декабря 2021-го включительно.

Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области". Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.

Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.