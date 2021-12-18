Победители викторины "Вакцинация - это жизнь!" получают призы

Ценные призы разыгрывают среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Это -три квартиры, столько же автомобилей и 3 тыс. подарочных карт номиналом по 4 тыс. рублей. Один из победителей Андрей Балакин - ему достался сертификат на приобретение бытовой техники.
Для укрепления иммунитета мужчина каждый день гуляет на свежем воздухе с собакой. А также ходит в спортзал, занимается плаванием, увлекается туризмом. В период пандемии болезнь обошла стороной, но чтобы обезопасить себя, Андрей Балакин еще в феврале сделал прививку от коронавируса.
"Когда началась прививочная кампания, то вопросов не было - надо прививаться или нет. Для спокойствия, для защиты, для безопасности вакцинировался", - рассказывает мужчина.
В викторине "Вакцинация - это жизнь" Андрей выиграл подарочный сертификат, который использовал на покупку домашней системы видеонаблюдения. "Сертификат потратили на приобретение IP-камеры для наблюдения за домашним питомцем. Давно хотели, давно переживали как он дома без нас находится. Так что подарок от устроителей викторины был очень кстати, приятным сюрпризом, который потратили на то, на что хотели. Получился подарок к Новому году. Приятно!", - поделился впечатлениями мужчина.
До финала уникальной викторины "Вакцинация - это жизнь!" остается всего несколько дней. 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону - одна квартира, один автомобиль и тысяча подарочных карт номиналом 4 тыс. рублей. Принять участие и испытать свою удачу могут все жители Самарской области старше 18 лет, которые вакцинировались в период с сентября прошлого года по 20 декабря 2021-го включительно.
Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области". Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.
Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!