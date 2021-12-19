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Пожары Происшествия

Дом в Куйбышевском районе загорелся из-за неисправной электропроводки

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту гибели женщины в результате пожара в Куйбышевском районе Самары проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, ночью 18 декабря после тушения пожара в частном доме на ул. Силаева было обнаружено тело 61-летней женщины, ее 62-летний супруг с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение. Потерпевшему оказана необходимая помощь.

По предварительным данным, причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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