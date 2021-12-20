"Самара" на выезде уступила "Уралмашу — 82:83

В субботу, 18 декабря, в очередном матче Суперлиги БК "Самара" проиграл "Уралмашу", сообщает пресс-служба волжан. Встреча команд состоялась в Верхней Пышме.

Самарцы начали матч по-хозяйски. Особенно грозными были в их исполнении дальние атаки: попадания Максима Шелекето, Алексея Нестерова, Максима Барашкова и Айка Нваму позволили команде за три минуты до конца стартового периода повести "+10" (24:14).

Очень результативно (30 очков!) проведя первый период, во втором самарцы позволили сопернику довольно быстро себя нагнать: уже к середине четверти счет стал равным (36:36). Но благодаря Владимиру Пичкурову (7 очков за полторы минуты) гостям удалось вернуть инициативу, и на большой перерыв они ушли пусть и с небольшим, но заделом — 48:44.

Удерживать уральцев на той же дистанции в 4-5-6 очков и в третьей четверти помогли трехочковые: Максим Шелекето, Владимир Пичкуров и Артемс Бутянковс остужали все порывы хозяев вырваться в лидеры. Но в концовке периода "Уралмаш" все же разогнался, сократил отставание до 2 очков (70:68) — а в начале заключительной десятиминутки и вовсе впервые в матче вышел вперед (72:76).

За три с половиной минуты до финальной сирены самарцы "горели" "-6" (73:79). Но Айк Нваму и Максим Шелекето стремительным ударом вернули команде волжан лидерство: 80:79. Вновь "Уралмаш" вырывается чуть вперед — Александр Варнаков тут же на это отвечает. За 30 секунд до сирены хозяева еще раз повели — но у "Самары" есть еще полноценная атака.

И команда дважды находила открытый вроде бы бросок: сначала издали бросал Александр Варнаков, который, промахнувшись, нашел на периметре Егора Вяльцева — но и его попытка цели не достигла.

В итоге счет 82:83 — поражение "Самары".