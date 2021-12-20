ПСБ инициирует проект "Женское лидерство в инвестициях" для содействия росту доли успешных женщин-инвесторов

Вера Подгузова, старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ приняла участие в заседании Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания РФ. В своем выступлении она отметила, что на фоне стремительного развития инвестиционной инфраструктуры, а также с учетом низкой базы прошлых лет значительное распространение и растущую популярность инвестирование приобрело среди женщин — оно открывает новые возможности для накопления, преумножения личных средств и получения пассивного дохода.

По словам Веры Подгузовой, доля женщин-инвесторов во всем мире ежегодно увеличивается, и Россия не исключение. Более того, по количеству женщин-инвесторов Россия находится на втором месте в мире. С 2016 года на рынке началось активное внедрение банками мобильных приложений для инвестиций, и к 2018 году процесс покупки-продажи акций был максимально упрощен, что привлекло на фондовый рынок большое количество частных инвесторов.

"Растущий тренд на увеличение числа женщин-инвесторов подтверждается данными ПСБ: за два года доля женщин, которые приобретают активы через "ПСБ Инвестиции", выросла более чем вдвое. В то же время есть и сдерживающие факторы: в первую очередь, это недостаток знаний об инвестициях, являющийся основным стоп-фактором развития рынка. Однако при этом, именно женщины уделяют больше внимания получению новых знаний в области финансов. Поэтому именно повышение финансовой грамотности будет являться одним из наиболее существенных импульсов увеличения доли успешных женщин-инвесторов с России", — отметила Вера Подгузова.

Для повышения финансовой грамотности среди женщин-инвесторов спикер предлагает реализовать проект "Женское лидерство в инвестициях". Среди инициатив в рамках этого проекта она назвала проведение бесплатного регулярного образовательного online курса по повышению финансовой и инвестиционной грамотности женщин в регионах России, а также разработку самостоятельной интернет-страницы по работе с инвестициями с доступной и полезной информацией, интегрированной с порталом Евразийского Женского Форума.

Ежегодное комплексное исследование, по мнению Веры Подгузовой, позволило бы выявить ценности, мотивацию и настроения женщин-инвесторов как социальной группы и определить потенциал роста инвестиционного рынка в регионах.

Из интерактивных мероприятий, позволивших бы привлечь большее внимание к теме повышения финансовой грамотности женщин-инвесторов, представитель ПСБ предложила подготовить специальную инвестиционную зону в рамках очередного Евразийского Женского Форума, а также организовать тематическую сессию "Женщины-инвесторы в России" в рамках ежегодного Форума ПСБ "Просто капитал", проведение которого в следующий раз намечено в марте 2022 года.