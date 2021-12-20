При подготовке захоронения на кладбище в Тольятти нашли останки человека

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В воскресенье, 19 декабря, при подготовке места захоронения на кладбище в Комсомольском районе Тольятти обнаружили кости человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.