В правительстве Самарской области обсудили работу по безопасности на дорогах

В пятницу, 17 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Совещание состоялось в режиме ВКС. В нем приняли участие представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, руководители органов исполнительной власти региона, главы ряда муниципальных образований.

На совещание был вынесен один из наиболее актуальных в настоящее время вопросов, который касается обеспечения соблюдения требований по зимнему содержанию дорог их владельцами и обслуживающими организациями. Протяженность сети региональных автомобильных дорог составляет 6 923 км, в состав которых входят 458 мостовых сооружений общей протяженностью более 25 км. Основным подрядчиком по содержанию региональных автомобильных дорог является ГКП Самарской области "АСАДО", которое содержит 99% автодорог. Предприятие имеет 28 филиалов дорожно- эксплуатационного управления в каждом районе области.

В докладе министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина прозвучало, что у ГКП СО "АСАДО" имеется 1015 единиц техники (в том числе в Самаре — 109), из них 663 задействовано на зимнем содержании. Вся техника "АСАДО" оснащена навигационно-связными терминалами ГЛОНАСС для оперативной работы и контроля за содержанием автомобильных дорог. Готовность парка машин, механизмов и навесного оборудования к сезону зимнего содержания автодорог составляет 96%.

Для содержания дорог в зимний период предприятием используется 2 вида противогололедных материалов: хлорид натрия для работы в чистом виде и песчано-соляная смесь с содержанием соли 20%. Заготовка материалов ведется по графику, в соответствии с заключенными договорами поставки.

Работы по содержанию автомобильной дороги Московское шоссе и мостового перехода Кировский выполняет ООО "СамараТрансСтрой" в соответствии с проведенными аукционами. На содержание этих автодорог используется 69 единиц техники, задействованной на зимнем содержании.

На совещании возник вопрос о соотношении количества техники "АСАДО", работающей в зимнее время, с необходимыми нормативами обеспеченности. При условии выхода на линию всей техники этот показатель — около 90%.

"Необходимо посмотреть производственно-хозяйственные планы предприятия и определить дополнительные средства, которые будут направлены на приобретение техники в лизинг для достижения нормативов обеспеченности. Надо выходить на четкие показатели ежегодных расходов на эти цели, — дал поручение министерствам транспорта и имущественных отношений Виктор Кудряшов. — Еще одно крайне важное направление — привлечение подрядных организаций. Очень важно, чтобы не только регион тратил средства на обновление техники, но также для этого привлекались собственные ресурсы коммерческих организаций, заинтересованных в подрядах на содержание дорог".

Для получения своевременной информации о состоянии автомобильных дорог в зимний период и принятия оперативных мер по обеспечению безопасности движения с 1 ноября организовано круглосуточное дежурство диспетчеров подрядных организаций. ГКП Самарской области "АСАДО" налажено взаимодействие с Управлением ГИБДД по Самарской области через круглосуточную диспетчерскую службу подрядчика по обмену информацией о чрезвычайных ситуациях, о дорожно-транспортных происшествиях и дорожной обстановке. Взаимодействие по федеральным автомобильным дорогам осуществляется через круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ "Большая Волга" в городе Пензе.

Для жизнеобеспечения сельского поселения Рождествено ГКП АСАДО совместно с муниципальным районом Волжский ведут работы по содержанию автозимника. Его протяженность — 27 км.

На заседании проанализировали, как выполняются инженерные мероприятия перечней, направленных на приведение автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения региона в нормативное состояние. В текущем году в Самарской области для достижения целей, поставленных нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусмотрено 794 инженерных мероприятия. Из них 256 — на автодорогах регионального значения и 538 — на улично-дорожной сети местного значения.

За 11 месяцев текущего года реализовано 98,6%: на региональной сети — полностью, на местной осталось провести 11 мероприятий (Самара и Тольятти). На дорогах федерального значения другая ситуация. Из 68 запланированных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, здесь выполнено 34. Этот вопрос, по мнению участников совещания, требует особого внимания.