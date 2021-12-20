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ВТБ выплатил клиентам почти 100 млн рублей кешбэка по опции "Инвестиции"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ за год перечислил держателям Мультикарты, выбравшим опцию лояльности "Инвестиции", порядка 95 млн рублей кешбэка на брокерские счета. Всего опцией воспользовалось свыше 50 тыс. клиентов банка, которые инвестировали полученный кешбэк в ценные бумаги.

ВТБ запустил опцию лояльности "Инвестиции" в ноябре 2020 года. С тех пор ее подключили и использовали более 50 тыс. клиентов банка, на брокерские счета которых ВТБ перечислил около 95 млн рублей кешбэка. При этом за первые 5 месяцев второго полугодия клиенты с опцией "Инвестиции" получили на треть больше кешбэка, чем за все первое полугодие.

Средства, полученные в виде кешбэка на брокерские счета, позволили пользователям начать или продолжить инвестирование в ценные бумаги. В среднем пользователи приложения "ВТБ Мои инвестиции" большую часть средств вкладывают в рублевые облигации — на их долю приходится около 22% портфеля частных инвесторов. На втором месте по объему инвестируемых средств — российские акции и валютные облигации, на которые в среднем приходится по 20% портфеля частных инвестиций. Доля иностранных акций составляет около 18%.

"Мы стремимся развивать у клиентов комплексный подход к управлению финансами, данная опция показывает, как органично инвестиции могут стать частью портфеля сбережений клиента, как сегодня стало удобно и просто инвестировать в ценные бумаги. Мы видим, что в основном те, кто пользуется опцией, в дальнейшем пополняют брокерские счета в том числе и самостоятельно и продолжают формирование инвестиционных портфелей. Интерес к инвестициям в стране продолжает расти. За прошедший год наша клиентская база удвоилась и превысила 2 млн человек, совокупный объем активов вырос более чем на четверть, достигнув 4,3 трлн рублей", — отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

"В течение года с момента запуска опции лояльности "Инвестиции" мы фиксировали поступательный рост спроса на инвестирование кешбэка: в ноябре ее подключило в 10 раз больше клиентов, чем в январе. Для многих такая опция стала стимулом попробовать себя в инвестировании: начинать с небольших сумм, которые перечислил банк в качестве кешбэка, проще и безопаснее, чем рисковать собственными средствами. Выбрав умеренную стратегию инвестирования, они получили от пользования Мультикартой двойную выгоду, увеличив размер кешбэка с помощью инвестиционных инструментов. И мы рассчитываем, что в следующем году спрос на эту опцию на фоне повышенного интереса населения к инвестициям продолжит расти", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

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