В Самаре бездомных животных стало на 1,4 тыс. больше

Численность собак и кошек в Самаре без владельцев увеличилась на 1,4 тыс. голов с 8 тысяч в 2019 г., говорится в отчете областной Счетной палаты.

К таким выводам аудиторы пришли в ходе проверки использования бюджетных средств на отлов безнадзорных животных. В этом году в городе насчитали 9,4 тыс. бездомных четвероногих.

Счетная палата также отмечает отсутствие в Самарской области муниципальных приютов, которые могут способствовать решению проблемы содержания животных без владельцев, в том числе и безвозвратного содержания. При этом на территории региона насчитали 16 частных приютов.

Кроме того, уверяют аудиторы, в областном законе не предусмотрена ответственность граждан за ненадлежащее содержание домашних животных и нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания животных без владельцев.

Выявлены нецелевое расходование субвенции на захоронение животных в Жигулевске, нарушения и недостатки при исполнении муниципальных контрактов в Самаре и Жигулевске.

Аудиторы также отмечают, что норматив расходов на отлов и содержание кошек и собак в Самарской области один из самых низких среди субъектов РФ, несмотря на его практически трехкратное увеличение в 2020 году. При этом в общий размер норматива не включены расходы на размещение и содержание животных в приютах.

Свои заключения Счетная палата направила губернатору и губернскую думу, представление — в департамент ветеринарии Самарской области, информационные письма — главам Самары, Жигулевска и Похвистнево.

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