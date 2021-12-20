В Самаре бездомных животных стало на 1,4 тыс. больше

Численность собак и кошек в Самаре без владельцев увеличилась на 1,4 тыс. голов с 8 тысяч в 2019 г., говорится в отчете областной Счетной палаты.
К таким выводам аудиторы пришли в ходе проверки использования бюджетных средств на отлов безнадзорных животных. В этом году в городе насчитали 9,4 тыс. бездомных четвероногих.
Счетная палата также отмечает отсутствие в Самарской области муниципальных приютов, которые могут способствовать решению проблемы содержания животных без владельцев, в том числе и безвозвратного содержания. При этом на территории региона насчитали 16 частных приютов.
Кроме того, уверяют аудиторы, в областном законе не предусмотрена ответственность граждан за ненадлежащее содержание домашних животных и нарушение порядка регулирования численности, отлова и содержания животных без владельцев.
Выявлены нецелевое расходование субвенции на захоронение животных в Жигулевске, нарушения и недостатки при исполнении муниципальных контрактов в Самаре и Жигулевске.
Аудиторы также отмечают, что норматив расходов на отлов и содержание кошек и собак в Самарской области один из самых низких среди субъектов РФ, несмотря на его практически трехкратное увеличение в 2020 году. При этом в общий размер норматива не включены расходы на размещение и содержание животных в приютах.
Свои заключения Счетная палата направила губернатору и губернскую думу, представление — в департамент ветеринарии Самарской области, информационные письма — главам Самары, Жигулевска и Похвистнево.
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Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!