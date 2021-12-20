В Самарской области в выходные выдавали призы викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В выходные победители викторины "Вакцинация - это жизнь!", проживающие в Отрадном, Сызрани и Кинель-Черкассах, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш – подарочные карты номиналом 4 тыс. рублей.
Понедельник, 20 декабря — финальная дата, когда любой житель Самарской области старше 18 лет может вакцинироваться от COVID-19 и автоматически стать участником викторины "Вакцинация - это жизнь!", подписав согласие на участие. Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей.
Среди тех, кто уже выиграл ценный приз за прививку — житель Отрадного Владимир Карамзин: "Я не ожидал. Очень рад. Как раз сегодня у нас с супругой рубиновая свадьба, 40 лет совместной жизни. На что потратить приз, еще не думали, но очень приятно получить подарок".
Призовой фонд подобного масштаба в мероприятии, направленном на стимуляцию интереса к вакцинации от COVID-19, заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Любой из ценных призов викторины — приятный бонус за ответственное отношение к своему здоровью.
Евгения Гаизова пришла на прививку в единый день вакцинации в Отрадном, чтобы обезопасить себя, потому что видела, как нелегко переносили болезнь ее знакомые. В результате не просто попала в список участников викторины, а стала победительницей: "Неожиданно. Проверила свой номер на сайте и обнаружила, что выиграла сертификат. Уже есть планы, на что потратить, планирую купить наушники к Новому году".
Казанцева Светлана из Сызрани сделала прививку еще летом, о викторине "Вакцинация - это жизнь!" узнала на сайте "Карта жителя Самарской области" и решила поучаствовать: "Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела — мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и — мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение ковида. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим".
Выдача призов викторины "Вакцинация - это жизнь!" будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение.
Победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:
— паспорт гражданина РФ;
— QR-код с единого портала государственных услуг;
— свидетельство ИНН;
— свидетельство СНИЛС.
Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.
Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области". Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.
Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!