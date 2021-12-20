В Самарской области в выходные выдавали призы викторины "Вакцинация - это жизнь!"

В выходные победители викторины "Вакцинация - это жизнь!", проживающие в Отрадном, Сызрани и Кинель-Черкассах, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш ­– подарочные карты номиналом 4 тыс. рублей.

Понедельник, 20 декабря — финальная дата, когда любой житель Самарской области старше 18 лет может вакцинироваться от COVID-19 и автоматически стать участником викторины "Вакцинация - это жизнь!", подписав согласие на участие. Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей.

Среди тех, кто уже выиграл ценный приз за прививку — житель Отрадного Владимир Карамзин: "Я не ожидал. Очень рад. Как раз сегодня у нас с супругой рубиновая свадьба, 40 лет совместной жизни. На что потратить приз, еще не думали, но очень приятно получить подарок".

Призовой фонд подобного масштаба в мероприятии, направленном на стимуляцию интереса к вакцинации от COVID-19, заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Любой из ценных призов викторины — приятный бонус за ответственное отношение к своему здоровью.

Евгения Гаизова пришла на прививку в единый день вакцинации в Отрадном, чтобы обезопасить себя, потому что видела, как нелегко переносили болезнь ее знакомые. В результате не просто попала в список участников викторины, а стала победительницей: "Неожиданно. Проверила свой номер на сайте и обнаружила, что выиграла сертификат. Уже есть планы, на что потратить, планирую купить наушники к Новому году".

Казанцева Светлана из Сызрани сделала прививку еще летом, о викторине "Вакцинация - это жизнь!" узнала на сайте "Карта жителя Самарской области" и решила поучаствовать: "Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела — мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и — мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение ковида. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим".

Выдача призов викторины "Вакцинация - это жизнь!" будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте "Карта жителя Самарской области", необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение.

Победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— QR-код с единого портала государственных услуг;

— свидетельство ИНН;

— свидетельство СНИЛС.

Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.

Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте "Карта жителя Самарской области". Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.

Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.