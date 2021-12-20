Самарские таможенники обнаружили контрафактные куртки "Louis Vitton" из Киргизии

Сотрудники Самарской таможни обнаружили партию контрафактной одежды, сообщает ведомство.

В районе с. Большая Черниговка таможенники остановили грузовик из Киргизии, ехавший в Москву. По документам машина перевозила куртки, сумки, жилетки и обувь. Во время досмотра обнаружились 16 тыс. немаркированных курток, 600 штук из которых были с надписью "Louis Vitton" на подкладке.

Правообладатель бренда Louis Vuitton сообщил, что партия контрафактная. Производители сомнительного товара допустили ошибку в названии марки. Кроме того, продукция не входит в дизайнерские линейки, производимые Louis Vuitton.

Представитель правообладателя напоминает, что оригинальная продукция компании продается только в фирменных магазинах. Бренд оценил ущерб в 65,4 млн рублей.

По факту случившегося могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").