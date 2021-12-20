Сельчанин из Самарской области до смерти избил знакомого и отправится в колонию

В Большечерниговском районе Самарской области 40-летнего мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима за смерть приятеля. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2021 г. жителя с. Исток выпивал со знакомым. Мужчины поссорились и один из них избил оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Приговор еще не вступил в законную силу.