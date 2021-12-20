РГС Банк запустил сервис пополнения счетов через СБП

РГС Банк запустил новый сервис мгновенных переводов между собственными счетами клиента me2me pull в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Данная функция доступна в мобильном приложении и позволяет моментально и без комиссии пополнять счета в РГС Банке с других счетов клиента, открытых в разных банках.

Таким образом, новый функционал дает возможность собирать денежные средства клиента на одном счете, используя мобильное приложение РГС Банка. Сервис переводов самому себе будет полезен в тех случаях, когда большая сумма денег должна находиться на одном счете, к примеру, для крупной покупки, открытия вклада или внесения платежа по кредиту.

Для подключения сервиса необходимо лишь один раз подтвердить в приложении банка-отправителя согласие на пополнение счета в банке-получателе. Далее при переводе средств между счетами все запросы достаточно выполнять в приложении РГС Банка, переходы в приложения сторонних банков не потребуются.

Система быстрых платежей — это платежный сервис Банка России и Национальной платежной системы, который позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона в формате 24/7. Прочие реквизиты, такие как ФИО получателя, номер карты или счета, не требуются. В отличие от действующих условий других участников СБП функционал РГС Банка более лоялен: комиссия не взимается за любую сумму перевода в пределах установленных лимитов (до 600 тысяч рублей за 1 операцию). Однако банк-отправитель может взимать комиссию и устанавливать свои лимиты и ограничения. При этом комиссия за операцию в Системе быстрых платежей, как правило, составляет не более 0,5%, что все равно ниже обычной комиссии за межбанковский перевод (1%—1,5%).

"Перевод средств между своими счетами в разных банках — популярная среди пользователей СБП операция. А сервис me2me pull делает ее еще удобнее. Для аккумулирования средств на одном счете теперь не нужно осуществлять несколько операций в ДБО разных банков, достаточно мобильного приложения РГС Банка. Порадуют пользователей также скорость и возможность экономии при переводах. В то время как обычный межбанковский перевод по номеру карты или счета может идти от пары минут до нескольких дней, по СБП средства поступят моментально. Еще одно преимущество системы — низкая комиссия, а при небольших суммах операций — полное ее отсутствие", — отметила Марина Дембицкая, член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка.

Для использования сервиса "Пополнить через СБП" (me2me pull) необходимо установить мобильное приложение "БанкАвто" (новая версия мобильного приложения РГС Банка) и перейти во вкладку "Платежи" / раздел "Переводы".