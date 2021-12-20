Правительство региона оценит готовность дорожных служб к работе при снегопаде

В понедельник, 20 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. В режиме видеоконференции в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов региона, главы ряда муниципальных образований.

По данным Приволжского УГМС, в первой половине недели ожидаются сильные осадки, снежные заносы, налипание мокрого снега. К среде температура воздуха понизится до минус 17, а затем и до минус 22 градусов. К концу недели — потепление до минус семи.

"Первый сильный снегопад — это хорошая проверка готовности всех областных и муниципальных служб к борьбе со стихией. Со вчерашнего дня все дорожные службы работают в усиленном режиме", — отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства обратился к министру транспорта Ивану Пивкину с вопросами: "Как справляются с работой подрядные организации, АСАДО, какие проблемы? Есть ли проблемы со школьными автобусами, все вышли в рейсы?"

"По области в работах задействованы 465 единиц техники, 93 единицы техники работают в Самаре на автодорогах областного значения. Утром в рейс вышли все школьные автобусы, без перебоев работали рейсовые автобусы, речная переправа, авиасообщение. Главы Самары и Новокуйбышевска доложили, что дороги в проезжем состоянии. Есть сложности в Тольятти, там ситуацию взял на особый контроль глава городского округа", — доложил министр.

Виктор Кудряшов обратился к главам муниципальных образований и министру энергетики и ЖКХ региона: "Очень важно сейчас в условиях продолжающегося снегопада отрабатывать дороги, и я попрошу взять на контроль работу управляющих компаний, дворников. Прошу обратить особое внимание на возможный сход снега, необходимо уже сейчас начать принимать меры, ограждать опасные участки. Попрошу Александра Михайловича Мордвинова взять на контроль работу муниципалитетов в этой части, собрать информацию и убедиться, что усиление работы дорожных и муниципальных служб действительно происходит. Очень важно именно сейчас организовать активную работу, чтобы не создавать людям неудобств".



