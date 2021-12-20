В Самарской области построят школу на 1500 мест с применением механизма государственно-частного партнерства

Уже в следующем году в селе Лопатино Волжского района будет создана новая школа, построенная с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). В пятницу, 17 декабря, было подписано первое в стране концессионное соглашение между правительством Самарской области и компаний "ПроШкола" в присутствии губернатора Дмитрия Азарова.

Подписи в документе поставили председатель регионального правительства Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ — генеральный директор, член совета директоров ООО "ПроШкола" Алиса Денисова.

"Это первое соглашение в сфере образования, но у нас большие совместные планы по сотрудничеству. В рамках исполнения национальных целей и проектов, определенных президентом страны Владимиром Путиным, мы планируем и в дальнейшем проводить большую работу по обеспечению доступного общего образования на территории региона, — акцентировал Дмитрий Азаров. — С точки зрения достижения этих целей мы сформировали перечень из 12 объектов, которые должны быть построены в ближайшие годы. Это позволит дополнительно создать 12,5 тысяч мест в школах. Очень надеемся, что первое подписанное соглашение станет знаковым и мы совместно с организацией "ПроШкола" сможем реализовать все наши намерения. Поверьте, мы приложим все усилия, чтобы проекты были реализованы и новые школы радовали детей и родителей".

Напомним, в октябре 2021 года коллегиальные органы ВЭБ.РФ приняли решение о финансировании первых 15 проектов строительства школ в регионах в рамках первой волны. Среди них одна — в Самарской области в селе Лопатино Волжского района, который развивается активными темпами и по предварительным итогам переписи населения является одним из самых густонаселенных. Этим и обусловлено появление в Волжском районе новой школы, которая так же, как и две существующих, будет рассчитана на 1500 мест.

ООО "ПроШкола" — это утвержденный правительством РФ концессионер, с которым субъектам и муниципальным образованиям можно заключать концессионные соглашения без конкурса по созданию новых школ в рамках государственной программы по развитию образования.

"Проектирование и строительство новой школы начнется уже в следующем году. Вместе с руководством региона мы готовимся к подписанию еще трех концессионных соглашений в рамках второй волны и обсуждаем проекты строительства школ третьей волны. Мы создаем новые места в школах с использованием механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений), что позволяет не только ускорить строительство школ в регионах с наибольшей потребностью, но и снизить финансовую нагрузку на местный бюджет. Причем речь идет о создании новых школ, оснащенных передовым оборудованием и лучшими инфраструктурными решениями", — отметила генеральный директор компании "ПроШкола" Алиса Денисова.

Самарская область за последние годы стала признанным лидером в сфере ГЧП. В начале декабря регион занял первое место во Всероссийском конкурсе "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении". По итогам 2021 года Самарская область признана лучшим субъектом страны по реализации медицинских проектов с применением механизма государственно-частного партнерства.

"Подписанная концессия по строительству новой школы в Самарской области — еще одно серьезное достижение команды областного правительства во главе с губернатором. Фактически, вместе с коллегами из компании "ПроШкола" мы подготовили новый отраслевой механизм и качественные документы, которые могут использовать и другие регионы. Мы уже проводим много консультаций по применению механизма ГЧП. Готовы и дальше делиться накопленным опытом", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.