На новогодние праздники из Курумоча запланированы 88 чартерных рейсов

С 25 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. из самарского аэропорта Курумоч запланированы 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Среди направлений Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения. Они не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом коронавируса "омикрон", но тестировать приезжих все равно будут.
"Ситуация очень подвижная, меняется оперативно, все рейсы — в зоне нашего особого внимания. Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная, чтобы не пропустить вспышку и завоз инфекции на территорию региона. Должна быть обеспечена полная боевая настороженность по всем международным рейсам", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная