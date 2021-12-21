16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Причины высокой заболеваемости COVID-19 в Отрадном установит комиссия На новогодние праздники из Курумоча запланированы 88 чартерных рейсов В Самарской области подвели итоги общественной акции "Народное признание" В Самаре появятся памятники Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой Дмитрий Азаров: Нам очень важна помощь всего молодежного правительства

Власть и политика

На новогодние праздники из Курумоча запланированы 88 чартерных рейсов

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 25 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. из самарского аэропорта Курумоч запланированы 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Среди направлений Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения. Они не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом коронавируса "омикрон", но тестировать приезжих все равно будут.

"Ситуация очень подвижная, меняется оперативно, все рейсы — в зоне нашего особого внимания. Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная, чтобы не пропустить вспышку и завоз инфекции на территорию региона. Должна быть обеспечена полная боевая настороженность по всем международным рейсам", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Антон Задворнов 29 ноября 2021 22:59 Экс-председатель суда Новокуйбышевска, упоминавшийся в уголовном деле, хочет войти в Верховный суд Чечни

Коррумпированный "судья" алексей сорокин помимо взяток, нарушал тайну совещательной, комнаты, оскорблял гражда и выносил заведомо неправосудные решения. Но председатель Самарского облсуда вадим кудинов регулярно его отмазывал и в итоге отправил в почетную отставку... Помимо назначения приличной пенсии за неприличные дела, продажному "судье" предложили должность преподавателя юриспруденции в Самарском плановом университете, где он и по сей день "преподает" международное право...

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2