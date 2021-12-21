На новогодние праздники из Курумоча запланированы 88 чартерных рейсов

С 25 декабря 2021 г. по 10 января 2022 г. из самарского аэропорта Курумоч запланированы 88 чартерных рейсов по 16 международным направлениям. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Среди направлений Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Армения. Они не входят в число тех, где есть риск заражения штаммом коронавируса "омикрон", но тестировать приезжих все равно будут.

"Ситуация очень подвижная, меняется оперативно, все рейсы — в зоне нашего особого внимания. Необходимо всех приезжающих из-за рубежа охватывать тестированием. Не нужно делать какие-то исключения по странам, где ситуация относительно благополучная, чтобы не пропустить вспышку и завоз инфекции на территорию региона. Должна быть обеспечена полная боевая настороженность по всем международным рейсам", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.